Il Consorzio Agrario investe in fotovoltaico e welfare per un futuro sostenibile

130 anni di storia cooperativa si traducono in investimenti concreti sul territorio: oltre 1,8 MWp di fotovoltaico installato, un raccordo ferroviario a Porto Canale che toglierà camion dalle strade cremonesi e una nuova polizza sanitaria per i dipendenti.

Il Consorzio Agrario di Cremona ha pubblicato la terza edizione del proprio Report di Sostenibilità, il documento che rendiconta ogni anno l’impatto economico, ambientale e sociale dell’azienda sul territorio cremonese e sulla sua rete di soci agricoltori.

Nato nel 1896 da una scelta cooperativa – unire le forze per rispondere ai bisogni del mondo agricolo locale – il Consorzio conferma con questo Report un percorso che dura da 130 anni e che negli ultimi anni si è tradotto in investimenti misurabili sul territorio.

Sul fronte energetico, l’azienda ha superato 1,8 MW di potenza fotovoltaica installata tra i siti di Porto Canale, Ca’ d’Andrea e Asola, con un ulteriore impianto in fase di realizzazione a Cavatigozzi: a regime, la capacità complessiva supererà i 2,2 MW, con l’obiettivo di coprire una quota significativa del fabbisogno elettrico aziendale con fonti rinnovabili.

Un capitolo importante riguarda la mobilità e la logistica: è stata avviata la realizzazione del raccordo ferroviario presso il sito di Porto Canale, un’infrastruttura che dal 2027 permetterà di spostare parte dei trasporti dalla gomma al ferro. Secondo le stime progettuali, ogni treno in ingresso sostituirà circa 45 autotreni, con benefici diretti per le strade del territorio in termini di traffico, sicurezza ed emissioni.

Anche il capitolo sociale conferma l’attenzione dell’azienda verso le persone e le comunità locali: la media occupazionale dell’intera organizzazione consortile nel 2025 è stata di 206 unità. Nel corso dell’anno il piano di welfare aziendale è stato ampliato con l’introduzione di una polizza sanitaria integrativa a beneficio dei dipendenti e delle loro famiglie.

“Il Report di Sostenibilità è parte di un percorso strutturato di dialogo con tutti i nostri stakeholder – soci, clienti, fornitori e collaboratori – volto a consolidare nel tempo un rapporto fondato su trasparenza, affidabilità e responsabilità condivisa”, si legge nella lettera agli stakeholder firmata dal Presidente Giannenrico Spoldi.

Tra le altre novità dell’anno, la linea di lettiere vegetali per gatti Nat&Cat, prodotta valorizzando gli scarti della filiera cerealicola, ha ottenuto, prima in Italia, la certificazione “Compostabile CIC”, e il marchio “OK Compost Home” di TÜV Austria, un riconoscimento che premia l’impegno del Consorzio nell’economia circolare applicata al territorio.

IL REPORT COMPLETO

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