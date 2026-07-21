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Cronaca

Intervento tempestivo dei Carabinieri: uomo armato bloccato a Gabbioneta Binanuova

I Carabinieri hanno intercettato un uomo armato di un coltello lungo 20 cm, evitando un potenziale episodio di violenza in Piazza Garibaldi

Il coltello sequestrato
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Un attento e capillare controllo del territorio si è rivelato ancora una volta fondamentale per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini. Tutto è accaduto allo scoccare della mezzanotte del 20 luglio, quando i Carabinieri della Stazione di Vescovato hanno intercettato e controllato un uomo in Piazza Garibaldi a Gabbioneta Binanuova.

Durante una perquisizione gli uomini dell’Arma hanno trovato l’individuo in possesso di un grosso coltello, lungo ben 20 centimetri. Mentre veniva disarmato, l’uomo, in evidente stato di agitazione e lamentando un malessere fisico, ha rivolto frasi sconnesse e minacciose ai militari. Grazie alla prontezza dell’equipaggio della Stazione di Vescovato, l’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro, disinnescando sul nascere qualsiasi pericolo.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. La competente Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dell’accaduto dai militari stessi, che continuano a procedere sul caso.

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