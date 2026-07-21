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Cronaca

Scontro mortale a Rivolta D’Adda: disposta l’autopsia per Osvaldo Anziutti

Osvaldo Anziutti, stimato membro della comunità di Fara Gera d'Adda, è scomparso in un tragico incidente. Si attende l'autopsia per chiarire i fatti

L'incidente mortale di domenica
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Saranno fissati soltanto dopo l’esecuzione dell’autopsia i funerali di Osvaldo Anziutti, il 59enne di Fara Gera d’Adda morto nel tragico incidente in moto avvenuto nei domenica scorsa lungo la strada provinciale 90, nel territorio di Rivolta d’Adda.

In queste ore la Procura della Repubblica di Cremona ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso del motociclista e ricostruire con maggiore precisione la dinamica della tragedia: l’obiettivo è stabilire se la morte sia sopraggiunta immediatamente dopo lo schianto oppure successivamente, dopo che il corpo è stato trascinato per centinaia di metri dalla corrente all’interno del fossato a margine della carreggiata.

Anziutti era una persona molto conosciuta e stimata nella comunità di Fara Gera d’Adda. Negli anni aveva dato un contributo importante alla vita del paese, anche attraverso il suo impegno nell’organizzazione di Fara Rock, la storica manifestazione musicale che si è svolta proprio nei giorni scorsi.

Da circa vent’anni rappresentava, insieme alla sua famiglia, un punto di riferimento per tanti cittadini, grazie alla sua disponibilità e alla partecipazione attiva alle iniziative della comunità. La notizia della sua scomparsa ha lasciato profondo dolore tra amici, conoscenti e quanti lo avevano incontrato nel corso del suo impegno quotidiano per il paese.

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