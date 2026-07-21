Emergenza meteo a Cremona: come segnalare danni e richiedere contributi

A seguito del nubifragio di mercoledì 15 luglio e del forte temporale avvenuto nella mattinata di venerdì 17 luglio, il Comune di Cremona comunica ai cittadini e ai titolari di attività produttive che hanno subìto danni che è possibile segnalare e inviare all’Ufficio Protezione Civile dell’ente le schede Ra.S.Da – Raccolta Schede Danno (che si possono scaricare qui) per poter accedere a un eventuale contributo da parte di Regione Lombardia. Le segnalazioni non forniscono in alcun modo garanzia certa di erogazione, subordinata all’effettivo stanziamento di fondi statali o regionali.

Nei giorni scorsi il Sindaco Andrea Virgilio e l’Assessora con delega alla Protezione Civile Simona Pasquali hanno avuto una call con i Consiglieri Regionali Marcello Ventura, Matteo Piloni e Riccardo Vitari. L’Amministrazione ha fornito un breve resoconto dei danni subìti. L’obiettivo comune è capire se potrà esservi, e in che termini, un supporto da parte di Regione Lombardia per far fronte alle richieste anche di privati e di attività produttive per quanto riguarda i danni.

L’Amministrazione e i Consiglieri Regionali suggeriscono ai privati e alle aziende di città e provincia di compilare il prima possibile le schede Ra.S.Da e di inviarle tramite mail all’ufficio competente del Comune per raccogliere tutti gli elementi da trasmettere a Regione che eventualmente prenderà decisioni in merito.

L’Amministrazione dovrà inviare la documentazione a Regione Lombardia entro lunedì 27 luglio.

Per eventuali segnalazioni e/o informazioni i cittadini possono contattare i seguenti numeri telefonici dell’Ufficio Protezione Civile:

0372/407581

0372/407568

indirizzo email: protezione.civile@comune.cremona.it

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