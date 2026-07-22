L’ex tronista cremonese Eugenio Colombo cerca l’amore in Spagna: nuova esperienza su TeleCinco

Il cremonese Eugenio Colombo, volto tra i più amati nella storia di Uomini e Donne, è pronto a rimettersi in gioco sul piccolo schermo per trovare un nuovo amore, questa volta tentando l’avventura televisiva in Spagna all’interno di uno dei programmi più seguiti della penisola iberica, la cui formula ricorda molto da vicino quella del dating show di Maria De Filippi.

In oltre vent’anni di messa in onda dello show italiano, l’ex tronista cremonese ha lasciato un ricordo nitido nel pubblico, anche dopo dal programma insieme a Francesca Del Taglia. La relazione tra i due era diventata subito seria, tanto da portare alla nascita di due bambini, ma dopo la rottura e una separazione accompagnata da riavvicinamenti e polemiche, la coppia ha scelto definitivamente di dividere le proprie strade.

Eugenio dunque ora ha deciso di riaprire il proprio cuore davanti alle telecamere spagnole partecipando ad Amor… ¡O Lo Que Surja!, un format di grande successo in onda su TeleCinco e condotto da Carlos Lanza che, pur richiamando la struttura del programma italiano, introduce dinamiche più accese fatte di eliminazioni, passaggi obbligati e scelte decisive.

In questo contesto, dove i ruoli di tronisti e corteggiatori diventano rispettivamente “diamanti” e “pretendenti”, Eugenio Colombo sta partecipando nel ruolo di “diamante” e ha già iniziato a conoscere le sue prime cinque pretendenti, selezionando Carmen, Natalia, Yael, Ainara e Aitana.

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