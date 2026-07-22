Sventato tentativo di truffa per la patente: microauricolare nell’orecchio del candidato

Un ingegnoso, quanto illecito, tentativo di superare l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida è stato sventato presso la Motorizzazione Civile di Cremona, richiedendo l’intervento decisivo dell’Arma dei Carabinieri. L’episodio si è verificato nella mattinata del 20 luglio, intorno alle ore 10.00.

Un candidato, intento a sostenere i quiz, ha destato i sospetti del personale della Motorizzazione, che lo ha sorpreso mentre tentava di superare il test avvalendosi di strumentazione elettronica nascosta. L’uomo stava infatti ricevendo i suggerimenti per le risposte corrette da un complice posizionato all’esterno dell’edificio, al momento rimasto ignoto, mediante l’utilizzo di un microauricolare.

A seguito della segnalazione, è prontamente intervenuta sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Cremona che ha gestito la delicata situazione. I militari dell’Arma, presa in custodia la persona, l’hanno accompagnata presso l’Ospedale Maggiore di Cremona. Per estrarre in sicurezza il minuscolo dispositivo, spinto in profondità nel canale uditivo, si è reso infatti indispensabile l’intervento specialistico di un medico otorinolaringoiatra.

Al termine delle indagini e degli accertamenti di rito, i Carabinieri hanno provveduto a sottoporre a sequestro lo strumento elettronico, a informare l’Autorità Giudiziaria, mentre il candidato è stato denunciato.

Le accuse a suo carico ipotizzano il reato di tentata falsa attribuzione di lavori altrui nel conseguimento della patente di guida, proprio perché il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha impedito la consumazione finale dell’illecito.

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