Assestamento di bilancio, Ventura: “Risorse per sostenere la crescita della Lombardia”

“L’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale rappresenta una manovra che consolida la stabilità finanziaria della Lombardia e consente di destinare nuove risorse agli ambiti strategici per lo sviluppo del territorio. È il risultato di una programmazione seria che guarda al futuro senza perdere di vista le necessità quotidiane di cittadini e amministrazioni locali”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura.

“Il mantenimento del rating Baa1 da parte di Moody’s, superiore a quello attribuito allo Stato italiano, dimostra come Regione Lombardia continui a distinguersi per affidabilità, capacità gestionale e sostenibilità dei propri conti. Si tratta di una valutazione indipendente che conferma la bontà delle scelte amministrative compiute in questi anni.”

Il consigliere Ventura evidenzia come la manovra coniughi interventi di ampio respiro con misure diffuse sul territorio. “Accanto agli investimenti destinati alle infrastrutture strategiche, sono previsti numerosi finanziamenti rivolti ai Comuni, indispensabili per realizzare opere di manutenzione, riqualificazione e miglioramento dei servizi. È proprio questo equilibrio a rendere efficace il provvedimento.”

Tra gli interventi di maggiore rilievo previsti dalla manovra figurano gli investimenti destinati al potenziamento della rete viaria lombarda, con oltre 31 milioni di euro per il miglioramento della viabilità e della nuova Paullese. Opere strategiche che contribuiranno a rendere più efficienti i collegamenti, a incrementare la sicurezza stradale e a sostenere la competitività e lo sviluppo dei territori.

“Non bisogna cadere nell’errore di mettere in competizione i grandi investimenti con gli interventi destinati alle realtà locali. Le opere infrastrutturali favoriscono la competitività dell’intera regione, mentre quelle di dimensioni più contenute rispondono a esigenze immediate delle comunità. Entrambe rappresentano tasselli fondamentali di una strategia di sviluppo equilibrata.”

L’assestamento rafforza inoltre gli interventi di prevenzione del rischio idraulico attraverso uno stanziamento di 5,4 milioni di euro nel 2027 e di ulteriori 5,4 milioni nel 2028, destinati alle vasche di laminazione e alla manutenzione del reticolo idrico.

Particolare rilievo assume anche il comparto sanitario, che beneficia di un incremento di oltre 600 milioni di euro per sostenere il sistema sanitario regionale, le strutture ospedaliere, la medicina territoriale, gli IRCCS e nuovi percorsi di innovazione.

“Investire nella sanità significa garantire ai cittadini cure sempre più efficaci e servizi di qualità. La Lombardia continua a essere un punto di riferimento nazionale proprio grazie alla capacità di innovare e di rafforzare costantemente la propria rete assistenziale.”

La manovra dedica inoltre specifiche risorse alla sicurezza, con il potenziamento del progetto ‘Stazioni Sicure’, il sostegno agli operatori della Polizia locale impegnati sui treni regionali e nuovi finanziamenti destinati alle associazioni combattentistiche, d’Arma e delle Forze dell’Ordine.

“La tutela dei cittadini passa attraverso interventi concreti, investimenti e una presenza sempre più capillare sul territorio. Questa manovra offre strumenti utili per rafforzare la sicurezza urbana e migliorare la vivibilità delle nostre comunità.”

“Fratelli d’Italia ha contribuito in maniera determinante alla definizione di questo assestamento, portando proposte e iniziative che arricchiscono il provvedimento. È una manovra che investe sulle infrastrutture, sulla sanità, sulla sicurezza, sull’ambiente, sulla cultura e sul sostegno agli enti locali, mantenendo al tempo stesso un rigoroso equilibrio dei conti pubblici. Il lavoro svolto dal vicepresidente Marco Alparone e dagli uffici regionali ha consentito di approvare un documento finanziario capace di rafforzare ulteriormente il ruolo della Lombardia come regione trainante del sistema economico nazionale”, conclude Marcello Ventura.

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