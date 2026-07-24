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Cronaca

Cremonese, altro prestito per Giacomo Gabbiani: giocherà a Livorno in Serie C

Dopo aver svolto il pre-ritiro agli ordini di mister Giampaolo al Centro Sportivo Arvedi, la società ha deciso di mandare l'attaccante in Serie C in cerca di minutaggio

Giacomo Gabbiani
Fill-1

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora la notizia è ufficiale. L’ex bomber della Primavera Gabbiani, reduce da un anno di prestito alla Giana, è stato ceduto in prestito di nuovo in Serie C al Livorno.

Dopo aver svolto tutto il pre-ritiro agli ordini di mister Giampaolo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, la società ha deciso di mandare l’attaccante in Serie C in cerca di minutaggio con lo scopo di proseguire il suo percorso di crescita personale.

Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica che Giacomo Gabbiani è stato trasferito a titolo temporaneo alla società U.S. Livorno 1915″.

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