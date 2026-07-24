“Giovedì d’Estate sicuri”, polizia sul campo tra Daspo e allontanamenti

Anche l’ultimo “Giovedì d’Estate” è stato un osservato speciale a livello di sicurezza da parte degli uomini della Questura di Cremona che ha messo in campo un articolato servizio di ordine pubblico con l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale e che ha consentito alla cittadinanza di partecipare ai vari eventi senza che si verificasse alcun tipo di problema.

La Questura ha anche predisposto un servizio di controllo straordinario con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato della Lombardia che hanno pattugliato tutte le arterie limitrofe al centro cittadino per monitorare l’afflusso ed il deflusso delle persone che si sono riversate in centro per partecipare alla rassegna estiva.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle zone “calde” della città: complessivamente sono state identificate 126 persone, di cui 46 stranieri e 33 con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Sempre ieri, durante l’attività svolta dalle Volanti, sono state complessivamente identificate altre 60 persone, di cui 8 stranieri, 18 con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, mentre i veicoli controllati sono stati 26.

Verso l’1.30 di notte gli agenti delle Volanti, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, sono intervenuti in piazza Roma per un 26enne della Nuova Guinea, con precedenti per reati contro la pubblica amministrazione, contro la persona e in materia di immigrazione, in evidente stato di alterazione alcolica, motivo per il quale è stato multato per la violazione del regolamento di Polizia Urbana. Nei suoi confronti è stato anche emesso un “Ordine di Allontanamento” dal centro.

Nel corso della mattinata di ieri, inoltre, nei pressi di un supermercato nell’area di via Orti Romani, le Volanti hanno intercettato tre persone, un nigeriano, un cittadino ceco e un italiano di età compresa tra i 30 e i 45 anni, tutti con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e sostanze stupefacenti. Visto che erano già destinatari della misura di prevenzione dell’”Avviso Orale” emesso dal questore di Cremona, nei loro confronti sono stati adottati tre “Ordini di Allontanamento”.

Per il nigeriano, già destinatario di un Daspo Urbano per quella precisa zona della città, è stato emesso anche un ulteriore Daspo esteso a tutte le aree del centro cittadino. E’ stato anche denunciato per la violazione del Daspo in atto.

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