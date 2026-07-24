Il Ragusano DOP entra nel Consorzio dei formaggi presieduto da Antonio Auricchio

Il Consorzio di Tutela del Ragusano DOP ha scelto di entrare in AFIDOP – Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP, avviando il percorso che porterà una delle più prestigiose produzioni casearie siciliane a entrare nella compagine associativa. Una scelta che rafforza il sistema delle DOP casearie italiane e conferma la volontà di fare rete per valorizzare, tutelare e promuovere le eccellenze del patrimonio lattiero-caseario nazionale.

L’annuncio arriva in occasione della seconda edizione di We-Cheese – Il Ragusano DOP e i formaggi iblei, in programma dal 23 al 26 luglio a Ragusa Ibla, manifestazione dedicata alla valorizzazione della tradizione casearia del territorio e delle produzioni di qualità. Nell’ambito dell’evento, AFIDOP rinnova il proprio impegno a sostegno dei Consorzi di tutela, promuovendo il confronto tra le DOP, la condivisione di esperienze e una rappresentanza sempre più forte delle produzioni certificate.

In questo contesto, il Presidente di AFIDOP – il cremonese Antonio Auricchio – prenderà parte ai principali appuntamenti istituzionali della manifestazione. Il 23 luglio è intervenuto al talk dedicato al valore delle DOP casearie e alle prospettive del comparto, mentre il 24 luglio partecipa agli incontri con le altre DOP siciliane e visiterà alcuni caseifici del territorio, a testimonianza dell’impegno di AFIDOP nel rafforzare il dialogo tra i Consorzi di tutela, favorire sinergie tra le filiere e rappresentare gli interessi comuni delle produzioni certificate, promuovendone la tutela e la valorizzazione in Italia e all’estero.

«Siamo particolarmente soddisfatti della scelta del Consorzio di Tutela del Ragusano DOP di entrare a far parte di AFIDOP», dichiara Auricchio. «L’ingresso di una DOP simbolo della tradizione casearia siciliana rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra Associazione e rafforza ulteriormente la rappresentanza delle eccellenze casearie italiane.

We-Cheese rappresenta il contesto ideale per condividere questa prospettiva comune e ribadire quanto sia fondamentale fare sistema per promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio delle nostre DOP. Eventi come questo dimostrano come la collaborazione tra Consorzi, istituzioni e territori sia la chiave per accrescere la conoscenza e il valore delle produzioni certificate presso i consumatori.»

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