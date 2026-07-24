Bando impianti sportivi, nuove risorse: opportunità per il progetto di Corte de’ Frati

“Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con uno stanziamento di circa un milione di euro dal Bilancio regionale, attiverà lo scorrimento del Bando impianti sportivi nella linea 1 dedicata agli interventi di messa in sicurezza e ripristino fino a 300mila euro, permettendo il finanziamento di altri 10 progetti in varie province lombarde“. Lo rende noto il sottosegretario regionale con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.

“Una scelta che valorizza la buona politica fatta come gruppo, che supera le dinamiche del singolo per una visione coesa e lungimirante che punta agli investimenti di lungo periodo e all’interesse della collettività lombarda, valorizzando lo sport come strumento di benessere sociale e rafforzando la legacy di Milano Cortina 2026. Questa scelta evidenzia anche il riconoscimento del valore di un bando che genera un moltiplicatore triplo sugli investimenti di Regione: ogni euro investito porta tre euro di valore nell’impiantistica sportiva lombarda. Con questo ulteriore finanziamento i consiglieri di Fratelli d’Italia sono parte integrante di questa buona politica”.

Di “un importante passo avanti per l’impiantistica sportiva del territorio” ha parlato anche il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni. “Un risultato che affonda le sue radici nell’azione politica dell’opposizione. L’approvazione di questo impegno rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso che, come Partito Democratico, avevamo avviato già nel 2024, chiedendo e ottenendo l’istituzione del bando. Oggi il Consiglio regionale compie un ulteriore passo avanti per dare risposte concrete ai Comuni”.

L’attenzione si concentra in particolare sulla linea di finanziamento riservata ai Comuni più piccoli, che interessa direttamente anche il territorio cremonese. “Nella graduatoria di questa linea”, ha spiegato Piloni, “il progetto del Comune di Corte de’ Frati è il primo tra quelli che potranno beneficiare delle nuove risorse. Si tratta di un’opportunità importante per riqualificare un impianto che rappresenta un presidio sportivo e sociale fondamentale per la comunità”.

Ora la richiesta è rivolta alla Giunta regionale, affinché dia rapidamente seguito all’indirizzo approvato dal Consiglio: “Mi auguro”, ha concluso il consigliere, “che la Giunta trasformi questo impegno in un finanziamento concreto. È necessario stanziare al più presto le risorse necessarie per far scorrere la graduatoria e finanziare i progetti rimasti esclusi, a partire proprio da quello di Corte de’ Frati”.

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