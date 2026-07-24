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Cremonese

Cremonese, Giampaolo: “Gruppo sano e con entusiasmo, ma la strada è lunga”

di Riccardo Lionetto

Il mister grigiorosso sul mercato: "Il club sta lavorando bene. La Cremo è un punto di arrivo alto, faremo altre cose"

Marco Giampaolo ai microfoni di Cr1
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Buone sensazioni per Marco Giampaolo al termine della prima uscita stagionale della Cremonese, che ha superato la Giana Erminio con un netto 4-0. L’allenatore grigiorosso ha promosso l’atteggiamento della squadra, pur sottolineando come il lavoro da svolgere sia ancora tanto.

“Abbiamo svolto un buon lavoro, la squadra è stata ordinata. C’è entusiasmo, abbiamo lavorato su alcune cose, volevo vedere una squadra che si divertiva e che ricercasse alcune giocate”, ha dichiarato il tecnico nel post partita.

Giampaolo ha poi ricordato che si tratta soltanto del primo passo di un percorso ancora lungo: “La strada è lunga, avremo test impegnativi dove dovremo approfondire alcuni aspetti. Il gruppo però è sano, non ho problemi di gestione”.

Alla domanda su cosa manchi ancora alla sua Cremonese, l’allenatore non ha nascosto che la preparazione è ancora nelle fasi iniziali: “Abbiamo tantissimo lavoro tecnico e fisico da fare. Questo non ci spaventa, fa parte della programmazione che abbiamo pianificato”.

Infine, un passaggio sul mercato e sul lavoro della società: “Il club sta lavorando bene, ha preso qualche ragazzo di entusiasmo. La Cremo rappresenta un punto di arrivo alto. Faremo altre cose, Botturi è bravo e sono fiducioso“.

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