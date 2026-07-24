Cremonese in grande forma: 4-0 alla Giana Erminio nella prima amichevole stagionale
Collocolo, De Luca, Lottici Tessadri e Stuckler a segno. Nel complesso i grigiorossi hanno già mostrato un buon ritmo in questi primi novanta minuti
Termina con un rotondo 4-0 la prima uscita stagionale della Cremonese contro la Giana Erminio, compagine di Serie C, in uno stadio Soldi gremito di tifosi grigiorossi.
Primi quarantacinque minuti di qualità per la Cremo, che trova la via del gol con Michele Collocolo dopo soli otto minuti, grazie ad una bella conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Mazza. Dopo il quarto d’ora di gioco c’è gloria anche per De Luca, che aggredisce un bel traversone da sinistra di Fellipe Jack e scaraventa in rete.
Dopo il cooling break, però, la Cremo abbassa il ritmo e la Giana Erminio prende maggior fiducia, sfiorando il gol in due circostanze con Muhameti, che prima impegna Agazzi al 28’, mentre una decina di minuti più tardi sfiora il palo.
Cremonese che nella ripresa passa al 4-2-3-1, con Grassi adattato in difesa con Luperto, mentre Stuckler alle spalle di Djuric, con la mediana composta di Lordkipanidze e Lottici Tessadri. Dopo venticinque minuti a ritmo basso, dopo il break i grigiorossi alzano il ritmo e, nel giro di due minuti, arrotondano il risultato: il tris lo cala Lottici Tessadri (con la fascia al braccio per l’occasione) ad un quarto d’ora dal termine, grazie ad una rasoiata dal limite che beffa Zenti; un paio di minuti più tardi, invece, Djuric si guadagna un penalty, trasformato da Stuckler, che punisce la sua ex squadra con cui trovò il suo primo centro tra i professionisti, fissando il punteggio sul definitivo 4-0.
Domani la Cremonese partirà per Ronzone, dove sarà protagonista di altri test, a cominciare da mercoledì 29 contro il Cittadella.