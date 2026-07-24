Emergenza caldo, tutte le informazioni utili sul sito e sui canali social del Comune

Le ondate di calore rappresentano un rischio crescente per la salute pubblica, con effetti significativi soprattutto sulle persone anziane, fragili, affette da patologie croniche, bambini, donne in gravidanza, lavoratori esposti al sole e persone socialmente isolate.

Il Comune di Cremona, aderendo alla campagna promossa a livello nazionale dal Ministero della Salute, ha attivato una specifica comunicazione volta a fornire informazioni chiare, affidabili e immediatamente applicabili per prevenire i rischi per la salute associati alle ondate di calore per proteggere soprattutto i più fragili, le persone che fanno attività all’aperto e anche gli animali domestici.

Scopo dell’iniziativa è inoltre promuovere l’utilizzo dei numeri di pubblica utilità e favorire la più ampia diffusione dei messaggi di prevenzione, nonché informare i cittadini sulle previsioni delle ondate di calore sul proprio territorio, in modo da poter adottare adeguate precauzioni.

I numeri utili da utilizzare in caso di necessità, a livello locale, per le varie esigenze, sono i seguenti: Numero Unico Emergenze 112 – Polizia Locale Città di Cremona 0372 454516 – Protezione Civile Città di Cremona 0372 407538 – 0372 407581 – Servizi Sociali Città di Cremona 334 1043608.

Per maggiori informazioni, anche sui livelli di rischio del disagio da calore per il nostro territorio, si vedano i contenuti della pagina dedicata sul sito del Comune Ondate di calore: come affrontare il caldo estivo, nonché i consigli pratici di comportamento, i contatti per informazioni e richieste di soccorso elencati nella locandina allegata e i post sui canali social del Comune.

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