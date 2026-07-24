E’ ufficiale: la Cremonese ha tesserato l’esperto portiere Marco Festa

La notizia era nell’aria e ora è diventata ufficiale: la Cremonese ha tesserato l’esperto portiere Marco Festa, che era svincolato. Festa si aggregherà al gruppo portieri sapendo che sarà Fulignati il titolare, ma pronto a dare il proprio contributo in caso di necessità, e soprattutto ad aiutare con la sua esperienza a crescere il giovane Agazzi. Festa ha firmato un contratto annuale.

Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Marco Festa. Portiere classe 1992 originario di Montichiari, si è formato calcisticamente nel settore giovanile della sua città prima di intraprendere una lunga carriera tra i professionisti vestendo le maglie di Crotone, Pordenone e Mantova: nei sette anni vissuti con la formazione calabrese ha conquistato due promozioni in Serie A, mentre dal 2023 al 2026 ha difeso i pali dei virgiliani contribuendo prima alla vittoria del girone A di Serie C e poi a due salvezze consecutive. Complessivamente ha giocato 88 partite in Serie B e 100 in terza serie“.

© Riproduzione riservata