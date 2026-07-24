Spinadesco, il Comune replica a Mondoni: due note di sindaco e consiglieri respingono le critiche
L'amministrazione comunale risponde alle osservazioni formulate dal presidente del Comitato "Diamoci da fare", con due distinti documenti: il primo firmato dai consiglieri comunali, il secondo sottoscritto dal sindaco
L’amministrazione comunale di Spinadesco risponde alle osservazioni formulate da Mariano Mondoni, presidente del Comitato “Diamoci da fare“, che esortava i consiglieri comunali di Spinadesco “a svolgere, durante le sedute consigliari, il loro specifico ruolo di indirizzo e verifica dell’attività svolta dal sindaco, quale Capo dell’Amministrazione e della Giunta Comunale, quale organo che dà esecuzione alle indicazioni del Consiglio Comunale (art. 42 TUEL)”.
La risposta arriva con due distinti documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: il primo firmato dagli stessi consiglieri, il secondo sottoscritto dal sindaco.
Nella nota dei consiglieri viene respinta la ricostruzione contenuta nella lettera aperta di Mondoni. I firmatari rivendicano invece un metodo di lavoro fondato sul confronto continuo e sulla condivisione delle principali decisioni, evidenziando come, in una realtà di piccole dimensioni, la collaborazione tra sindaco, giunta e consiglieri rappresenti un valore aggiunto nell’azione amministrativa.
Il documento si conclude con una piena attestazione di fiducia nei confronti del sindaco e della giunta, ribadendo che l’obiettivo comune rimane quello di operare nell’esclusivo interesse della comunità di Spinadesco.
A seguire è intervenuto anche il sindaco con una propria nota, nella quale replica alle osservazioni di Mondoni, riafferma la disponibilità al confronto democratico, ma respinge le contestazioni rivolte all’Amministrazione, confermando la volontà di proseguire il lavoro intrapreso con responsabilità e spirito di servizio, mantenendo al centro l’interesse della collettività.
Entrambi i documenti sono consultabili integralmente sul sito del Comune di Spinadesco.