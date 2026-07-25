Edilizia scolastica provinciale: coi fondi Pnrr lavori per 15,6 milioni di euro in 13 immobili
Al liceo Manin tolte le impalcature esterne anche da via Boldori, dopo l'intervento di miglioramento sismico da 3,4 milioni di euro
Tolte le ultime impalcature anche da via Boldori, all’ex convento dei Gesuiti che ospita il Liceo Manin dove sono giunte a conclusione le opere di consolidamento e miglioramento simico appaltate nel 2023 e finanziate con fondi Pnrr.
Un intervento di messa in sicurezza del valore di quasi 3 milioni e 400 mila euro, eseguito dalla Re.Co.ge di Paternò. Resta ancora una parte di cantiere in via Rigotti, dietro le Poste Centrali.
Gli interventi di restauro sono stati complessivamente sei: tre hanno compreso altrettante volte interne dell’edificio; uno il ripristino dello scalone da tempo in disuso che serviva la biblioteca al primo piano, il quinto è relativo a un’attività di indagine su volte oggi intonacate di bianco che in passato erano il refettorio e la biblioteca gesuita. L’ultimo si è focalizzato sulla meridiana nel cortile interno.
L’intervento sul Liceo Manin è soltanto uno tra quelli finanziati con fondi Pnrr dalla Provincia di Cremona, per un valore complessivo di 15 milioni e 600 mila euro. Nel dettaglio hanno riguardato: sistemazione solai e controsoffitti ed efficientamento energetico illuminazione all’ex media Campi di via Palestro 31; messa in sicurezza aula magna del Pacioli di Crema; ristrutturazione ed adeguamento sismico della succursale di via Borghetto – via Manzoni dell’Istituto Einaudi a Cremona; completamento dell’adeguamento sismico del caseificio ed efficientamento energetico della succursale di Pandino dell’Istituto Stanga; miglioramento sismico del Munari di Crema; Istituto Torriani, adeguamento sismico ed efficientamento energetico; adeguamento normativo e sismico Istituto Anguissola; sostituzione serramenti esterni dell‘Istituto Galilei di Crema; rifacimento servizi igienici ed abbattimento barriere architettoniche dell’Istituto Ghisleri di Cremona; nuova palestra dell’Istituto Stanga in via Milano a Cremona; nuova palestra dell’Istituto Sraffa di Crema; adeguamento sismico dell’Istituto Einaudi di Cremona in via Bissolati (I lotto).