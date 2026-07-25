Fuga di gas in via Ala Ponzone, situazione sotto controllo ma strada chiusa

Questa mattina, in via Ala Ponzone, è stata rilevata un’importante perdita di gas. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale, per valutare la situazione e definire le modalità di intervento.

A scopo precauzionale è stata disposta, per circa un’ora, la chiusura di un negozio, poi regolarmente riaperto.

Nel frattempo, la ditta incaricata ha effettuato uno scavo per consentire ai Vigili del Fuoco di individuare con precisione il punto della perdita. Sebbene questa sia stata localizzata, non è stato possibile procedere all’immediato ripristino dell’area, poiché, per la particolare tipologia dell’intervento, è necessario attendere che il gas residuo evapori in condizioni di sicurezza.

Per queste ragioni, il ripristino completo della viabilità è previsto solo nei primi giorni della prossima settimana.

Sarà tuttavia riaperto alla circolazione il tratto iniziale di via Ala Ponzone in direzione via Albertoni, a senso unico alternato, solo per i residenti.

Il Comune si scusa per il disagio, ma non era possibile fare diversamente trattandosi di una criticità improvvisa e non prevedibile dovuta probabilmente ad una sospetta fuga di gas.

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