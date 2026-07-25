Già denunciato per stalking torna a fare avances alla vittima: 60enne in carcere

Dagli arresti domiciliari alla cella del carcere cittadino. Si è conclusa così la vicenda di un 60enne cremonese, già noto alle forze dell’ordine, trasferito nella Casa Circondariale al termine di una rapida operazione dei Carabinieri.

L’episodio ha avuto inizio il 22 luglio, quando, intorno alle 19,15, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cremona è stata inviata in via Giuseppina in seguito alla segnalazione di una lite in corso. Qui hanno soccorso una donna che ha riferito di essere stata appena aggredita dall’ex compagno.

Mettendo a sistema le informazioni raccolte, i militari hanno accertato in tempi brevissimi che l’aggressore si era allontanato dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari per atti persecutori, senza alcun giustificato motivo. Alcuni mesi fa, la donna l’aveva denunciato per stalking in quanto l’uomo aveva iniziato a perseguitarla e voleva intraprendere con lei una relazione, che la donna rifiutava.

Pertanto da una decina di giorni era stato posto agli arresti domiciliari.

A fronte della gravità della situazione e della flagrante evasione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno informato l’Autorità Giudiziaria, richiedendo l’aggravamento della misura cautelare.

Nella tarda serata di ieri 24 luglio è stata quindi eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Cremona, con l’arresto del 60enne, a questo punto finito dietro le sbarre.

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