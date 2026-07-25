Morsicato mentre difende il suo cane, Armillotta: “Neanche le scuse, ora parte la denuncia”

Morsicato da un cane lasciato libero in un’area verde frequentata anche da bambini mentre cercava di difendere il suo, di taglia più piccola, che stava per essere attaccato. E’ la disavventura capitata al presidente del quartiere Boschetto Luigi Armillotta ieri pomeriggio verso le 19.30 al Parco degli Alpini e che offre lo spunto per affrontare il tema del comportamento dei possessori di animali nei luoghi pubblici.

Armillotta ha rimediato il morso alla gamba dopo essersi frapposto tra il cane – un meticcio di taglia media – e il suo King, un cane maltipoo (incrocio tra maltese e barboncino) pesante la metà. “Al primo attacco – spiega Armillotta – sono riuscito a spostarlo, al secondo invece mi sono messo in mezzo per evitare che i due entrassero in contatto. E’ stato in quel frangente che il cane mi ha morsicato alla coscia, non una ferita particolarmente grave, ma sicuramente dolorosa. Mi sarei anche accontentato delle scuse del proprietario, ma alla mia richiesta di sapere se l’animale fosse vaccinato, e di vedere il suo libretto, lui l’ha preso in braccio e se ne è andato”.

Quindi la corsa al Pronto Soccorso, da dove però dopo 4 ore di attesa senza essere medicato, ha deciso di venir via. “Evidentemente c’erano persone più gravi di me, non me la prendo con gli operatori dell’ospedale. Per ragioni personali sono tornato a casa e stamattina sono andato al Pronto Soccorso di Manerbio, che risultava meno affollato. Più tardi andrò a sporgere denuncia, un atto dovuto”. L’omessa custodia di animale infatti è punibile con una sanzione amministrativa, ma potrebbe profilarsi anche l’omissione di soccorso.

Armillotta peraltro è anche volontario del servizio di Ambulanza Veterinaria gestito dall’associazione il Fiocco: “Non mi è mai capitato di essere morsicato dai cani che stanno male”, spiega, “quello che voglio evidenziare è che gli animali non hanno colpe, sono i padroni i responsabili del loro comportamento. Penso solo se al parco in quel momento invece di me ci fosse stato un bambino. Di certo quanto capitato avrebbe avuto conseguenze più gravi”.

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