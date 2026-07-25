Provocò incidente, i test confermano l’uso di droga e alcol: 46enne denunciato

Aveva bevuto troppo ed era sotto l’effetto di stupefacenti il conducente dell’auto che aveva provocato un incidente il 19 giugno scorso, intorno alle 22.50 nei pressi dell’incrocio tra la statale 10 e la sp 28 in territorio di Pessina Cremonese.

A conclusione degli accertamenti clinici disposti dai Carabinieri di Vescovato, i primi ad accorrere sul luogo del sinistro, è emerso che il 46enne della provincia di Brescia che aveva tamponato l’auto condotta da un 85enne, aveva assunto di cocaina, accompagnata da un tasso alcolemico pari a 0,88 g/l, ben oltre il limite di legge. Entrambi erano stati condotti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona.

L’uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Dovrà ora rispondere delle pesanti accuse di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

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