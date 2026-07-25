Va al ristorante senza pagare e poi tenta di rubare da un’auto: doppia denuncia per 28enne

La Polizia di Stato di Cremona ha denunciato la scorsa notte in stato di libertà un cittadino tunisino di 28 anni, per il reato di tentato furto.

Il ventottenne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato intercettato dalle Volanti della Questura a seguito della chiamata al 112 di un cittadino che poco prima aveva notato l’uomo frugare all’interno di una macchina parcheggiata nel cortile condominiale della propria abitazione.

Gli agenti sono riusciti a bloccare il ventottenne a poca distanza dal luogo della segnalazione, constatando l’effrazione dell’auto, procedendo pertanto alla sua denuncia in stato di libertà per tentato furto.

Lo stesso uomo era già stato denunciato nei giorni scorsi, sempre dagli equipaggi delle Volanti, in quanto dopo aver consumato una cena in un noto ristorante del centro cittadino, se ne era andato senza pagare il conto. Era stato quindi rintracciato, nell’immediatezza dei fatti, che lo avevano deferito per il reato di insolvenza fraudolenta.

Il Questore di Cremona ha anche adottato la misura di prevenzione dell’”Avviso Orale”.

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