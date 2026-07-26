Servizi straordinari nei parchi e nelle piazze del centro: sanzioni e allontanamenti

Non si fermano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Carlo Ambra per la prevenzione dei reati nei parchi e nelle piazze del centro cittadino e nelle aree di maggior aggregazione dei giovani.

Ai controlli hanno partecipato gli equipaggi della Polizia di Stato della Questura di Cremona, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Complessivamente, sono state identificate 107 persone, di cui 67 stranieri e 34 con precedenti, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio.

Inoltre, lungo le principali vie di accesso alla città, gli agenti della Stradale hanno sottoposto a controllo 19 vetture ed eseguito 19 alcoltest. Elevata una sanzione al Codice della strada per guida con fari spenti.

Nel corso delle attività sono stati effettuati controlli soprattutto nelle aree del territorio comunale sottoposte a maggior tutela, tra cui il parco Rita Levi Montalcini, la stazione ferroviaria, piazza Roma, piazza Stradivari, piazza della Pace.

Un italiano è stato denunciato per non aver rispettato il divieto di accesso alle aree urbane: l’uomo, già noto, era stato segnalato nei giorni scorsi per l’inosservanza del medesimo provvedimento nella stessa zona in cui è stato rintracciato. Sono poi state elevate 5 sanzioni amministrative per violazione del regolamento di Polizia Locale per condotte indecorose e abuso alcol e sostanze stupefacenti; 5 gli Ordini di allontanamento nei confronti di cittadini italiani con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio che nei pressi di una attività commerciale tra il parco Rita Levi Montalcini e l’area verde di via Orti Romani si trovavano in assembramento intenti a consumare bevande alcoliche.

Come indicato dal prefetto a seguito di quanto emerso in sede di Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico, questi servizi continueranno ad essere disposti dal questore con specifiche ordinanze che coinvolgeranno anche la Polizia Locale per i servizi di specifica competenza con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, comportamenti illeciti e situazioni di degrado urbano nell’ottica di una rafforzata presenza sul territorio delle forze di polizia.

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