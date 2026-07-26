Le tre amichevoli della Cremonese a Ronzone in diretta su CR1

Cremonese in quota per rodare i motori in vista della nuova stagione. Con l’arrivo della squadra in Val di Non, in Trentino, prende il via il ritiro estivo di Ronzone, sede nei prossimi giorni della full immersion grigiorossa.

Dopo test fisici, visite mediche, due settimane di allenamenti al centro Arvedi e la prima amichevole pre stagionale vinta 4-0 con la Giana Erminio al Soldi, la Cremo si è trasferita in Trentino per la seconda fase del lavoro precampionato. Ad accogliere la squadra, le montagne della Val di Non e un clima ideale per mettere benzina nelle gambe in vista degli impegni ufficiali della stagione.

La Cremonese soggiorna all’Hotel Milano di Fondo fino a giovedì 6 agosto. Oggi sono in programma due allenamenti alle ore 9.30 e alle ore 17.

Nel quartier generale di Ronzone, lo staff tecnico guiderà sessioni quotidiane divise tra lavoro atletico sul campo, esercitazioni tattiche e potenziamento in palestra. Il programma del soggiorno trentino prevede anche tre amichevoli, tutte in diretta su CR1: un’ottima occasione per saggiare la crescita della condizione dei giocatori e iniziare a dare un’identità precisa alla squadra.

CREMONESE-CITTADELLA

Mercoledì 29 luglio – h. 17:00 – in diretta su CR1

Campo Sportivo – Ronzone (TN)

CREMONESE-LUMEZZANE

Sabato 1° agosto – h. 16:00 – in diretta su CR1

Campo Sportivo – Ronzone (TN)

CREMONESE-OBERMAIS/MAIA ALTA

Mercoledì 5 agosto – h. 17:30 – in diretta su CR1

Campo Sportivo – Ronzone (TN)

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