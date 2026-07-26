Un raro strumento del Seicento in restauro ai laboratori dell’Università di Pavia
La tiorba seicentesca a 18 ordini proveniente da Mantova è arrivata a Cremona e il suo restauro sarà oggetto della tesi di laurea magistrale di Francesca Grossi
Nella città natale di Claudio Monteverdi, padre dell’opera, dove ogni anno si svolge il festival barocco che recentemente è stato inserito dal Parlamento tra le manifestazioni di assoluto prestigio internazionale, è approdata la rarissima tiorba a 18 ordini (strumento musicale della famiglia del liuto) costruita da Matteo Sellas a Venezia nel 1647.
Il Museo di Palazzo d’Arco di Mantova l’ha affidata al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università di Pavia, per un intervento di studio e restauro conservativo.
Nei laboratori di Palazzo Fodri a Cremona lo strumento sarà seguito dalla studentessa Francesca Grossi come progetto di tesi, con la supervisione del docente restauratore Bob Van de Kerckhove. Per chi frequenta questa magistrale, unica nel suo genere in Italia, la tesi consiste proprio nel restauro completo di uno strumento. Un traguardo che gli studenti raggiungono dopo un percorso accademico che prevede oltre duemila ore di laboratorio.