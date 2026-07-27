Raccolta differenziata a Cremona: 4.000 risposte rivelano errori comuni tra i cittadini

Più di otto conferimenti su dieci sono corretti, ma alcuni rifiuti continuano a creare dubbi. È quanto emerge dal progetto promosso da Aprica, in collaborazione con il Comune di Cremona, che nei mesi scorsi ha coinvolto i cittadini attraverso quattro totem interattivi installati ai giardini di Piazza Roma, successivamente affiancati da una campagna sui social media.

L’iniziativa ha raccolto complessivamente circa 4.000 risposte a un quiz dedicato alla raccolta differenziata. Il dato più significativo è che l’83% dei conferimenti indicati dai partecipanti è risultato corretto, confermando una buona conoscenza da parte dei cittadini. Al tempo stesso, l’analisi delle risposte ha consentito di individuare con precisione gli errori più frequenti, offrendo indicazioni preziose per progettare campagne informative sempre più mirate.

Tra i rifiuti che generano maggiore incertezza spicca la carta da forno, spesso conferita nella carta o nell’organico anziché nell’indifferenziato. Numerosi anche gli errori relativi al cristallo, agli specchi e alle teglie in Pyrex, materiali che non devono essere conferiti insieme agli imballaggi in vetro. Tra le altre criticità emerse figurano i guanti monouso, frequentemente scambiati per imballaggi in plastica, e i biglietti dei mezzi pubblici, realizzati in carta termica e quindi non destinati alla raccolta della carta. Le risposte, raccolte in forma completamente anonima, rappresentano oggi una base concreta per orientare le future attività di sensibilizzazione, concentrando la comunicazione proprio sui conferimenti che risultano meno conosciuti.

“Con questo progetto abbiamo voluto metterci in ascolto dei cittadini. Crediamo che una comunicazione davvero efficace debba partire dall’analisi dei dati e dall’esperienza concreta delle persone, solo così è possibile costruire campagne sempre più mirate, utili e capaci di accompagnare i cittadini nei comportamenti quotidiani. I risultati confermano che a Cremona la raccolta differenziata è una pratica consolidata, con circa l’80% raggiunto, ma evidenziano anche alcuni ambiti sui quali continuare a lavorare. Migliorare la qualità della raccolta e aumentare il recupero dei materiali è un obiettivo che possiamo raggiungere solo insieme ai cittadini. Per questo continueremo a investire nell’informazione e nella sensibilizzazione”, dichiara Filippo Agazzi, Amministratore delegato di Aprica.

“La campagna di ascolto ha certificato che i cittadini cremonesi conoscono e sanno fare la raccolta differenziata ma permane l’obiettivo di migliorare la qualità della frazione differenziata. Capire quali sono ancora le incertezze nel momento in cui bisogna decidere in che frazione conferire il rifiuto è molto utile per attivare una campagna informativa mirata. Ricordo ai cittadini che è possibile scaricare l’app PuliAmo che nella sezione ‘Dove lo butto’ in caso di incertezza fornisce le informazioni necessarie su migliaia di tipologie di rifiuto. Una differenziata di qualità consente una maggiore valorizzazione che a sua volta consente l’abbattimento dei costi complessivi di smaltimento che vengono poi suddivisi nella TARIP. Ringrazio tutti i cittadini che con il loro senso civico e la loro attenzione quotidiana nel corretto smaltimento dei rifiuti contribuiscono alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente e della città”, è il commento dell’Assessora all’Ambiente del Comune di Cremona Simona Pasquali.

Per aiutare i cittadini nella corretta separazione dei rifiuti, Aprica ricorda che è sempre disponibile il servizio “Dove lo butto?”, consultabile gratuitamente tramite l’app PULIamo e sul sito della società del Gruppo A2A. Lo strumento consente di verificare in pochi secondi il corretto conferimento di migliaia di prodotti e materiali.

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