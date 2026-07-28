Raccolta carta e cartone, i dati: Cremona sotto la media pro capite del Nord Italia

La raccolta differenziata di carta e cartone in Lombardia cresce anche nel 2025 (+1,0%) e supera le 658.000 tonnellate,

confermandosi la regione con i volumi più elevati a livello nazionale. Una quantità che, se pressata, sarebbe sufficiente a riempire circa tre volte il Duomo di Milano.

Il dato emerge dal 31° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il

Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici.

“La Lombardia conferma anche nel 2025 un percorso di progressiva crescita nella raccolta differenziata di carta e cartone” – dichiara Roberto Di Molfetta, Direttore Generale di Comieco. “La resa pro-capite regionale, pari a 65,6 kg per abitante, è in linea con il dato nazionale (67,5) ma resta inferiore alla media del Nord, pari a 74,7 kg/ab.

“Un risultato che deve essere migliorato in termini di quantità raccolta e di qualità, riducendo la presenza di plastica ed altri rifiuti ancora presenti nei contenitori della carta e migliorando la gestione dell’esposizione su strada del cartone proveniente dalle attività commerciali.

“Stimiamo in non meno di 30mila tonnellate la possibile crescita che, tra maggiori corrispettivi e mancato

smaltimento, si traduce in un beneficio annuo per i Comuni di almeno 10 milioni di euro”.

Comieco ha gestito nel 2025 l’avvio a riciclo di oltre 332.000 tonnellate di materiali cellulosici in Lombardia, pari a circa il 50% della raccolta differenziata di carta e cartone complessiva. Agli oltre 1.200 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per un valore complessivo superiore ai 34 milioni di euro.

I DATI PER PROVINCIA

Analizzando la resa delle province, il quadro mostra andamenti differenziati: crescono in particolare Varese, Brescia e Monza e Brianza, mentre altri territori registrano variazioni più contenute o fisiologici assestamenti. Più nel dettaglio:

– Bergamo: raccolte quasi 85.000 tonnellate di carta e cartone, con un pro-capite di 76,1 kg

– Brescia: oltre 108.000 tonnellate raccolte, con un pro-capite di 85,6 kg

– Como: quasi 30.000 tonnellate totali di carta e cartone e un pro-capite di 49,6 kg

– Cremona: differenziate quasi 24.000 tonnellate e raccolti in media 67,5 kg da ciascun cittadino

– Lecco: oltre 21.500 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di 65,1 kg/ab

– Lodi: oltre 12.600 tonnellate di carta e cartone raccolte e un pro-capite di 54,9 kg/ab

– Mantova: più di 30.000 tonnellate di carta e cartone differenziate e un pro-capite medio di 74,8 kg/ab

– Milano: oltre 204.000 tonnellate di carta e cartone raccolte e un pro-capite di 63 kg/ab

– Monza e Brianza: oltre 49.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di 55,8 kg/ab

– Pavia: oltre 28.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di 52,3 kg/ab

– Sondrio: oltre 11.500 tonnellate di carta e cartone raccolte e un pro-capite di 65,6 kg/ab

– Varese: quasi 53.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite che sfiora i 60 kg/ab



La raccolta media pro-capite si attesta a 67,5 kg per abitante, mentre il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici raggiunge il 93,1%, confermandosi oltre l’obiettivo dell’85% fissato dall’Unione Europea per il 2030.

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