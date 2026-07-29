Cremona, controlli della Polizia: tre denunce tra furti, ricettazione e utilizzo illecito di carte di pagamento

Controlli a tappeto della Polizia di Stato sul territorio cittadino. Nell’ambito dell’attività quotidiana di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, le Volanti della Questura di Cremona hanno effettuato una serie di verifiche nelle aree considerate più sensibili e nei luoghi sottoposti a particolare tutela. Nel corso della giornata sono state complessivamente identificate 52 persone, di cui 18 cittadini stranieri. Tra queste, 10 risultavano avere precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, oltre che per violazioni in materia di immigrazione e stupefacenti. Gli agenti hanno inoltre controllato 12 veicoli.

Tra gli interventi effettuati, quello avvenuto nella mattinata all’interno dell’ospedale di Cremona. Le Volanti sono intervenute in supporto all’ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il posto di polizia del presidio sanitario, dopo la segnalazione di un uomo di 46 anni che, mentre si trovava al pronto soccorso per motivi ritenuti non urgenti, avrebbe nascosto sotto una barella del materiale informatico appartenente alla struttura.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato denunciato. La refurtiva è stata recuperata e restituita agli operatori sanitari. Nei suoi confronti il Questore di Cremona ha inoltre disposto un “Avviso Orale”, misura di prevenzione prevista nei confronti di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi. Nel pomeriggio gli agenti sono invece intervenuti in un negozio di abbigliamento di via dell’Artigianato, dove il personale aveva notato due donne di nazionalità rumena, entrambe trentenni, muoversi con fare sospetto tra gli scaffali. All’arrivo delle Volanti una delle due si era già allontanata, mentre l’altra è stata fermata all’interno del punto vendita con diversa merce nascosta in una borsa.

La donna è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. Considerati i precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, nei suoi confronti sono state adottate due misure di prevenzione: il Foglio di Via dal Comune di Cremona e un Avviso Orale del Questore.

Sempre nella stessa giornata, al termine di alcuni accertamenti investigativi, le Volanti hanno denunciato un cittadino tunisino di 21 anni per l’indebito utilizzo di carte di pagamento risultate rubate. Gli approfondimenti svolti dagli agenti hanno permesso di ricostruire i movimenti del giovane, che avrebbe effettuato nove pagamenti in diversi esercizi commerciali cittadini utilizzando le carte sottratte. Anche nei suoi confronti è stato emesso un Avviso Orale da parte del Questore di Cremona. Le attività di controllo del territorio proseguiranno con l’obiettivo di prevenire episodi di criminalità e garantire maggiore sicurezza nelle zone più frequentate della città.

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