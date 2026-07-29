Fondazione Vismara De Petri ETS: a Pizzighettone è attiva la stanza Snoezelen

Fondazione Vismara De Petri ETS presenta un’iniziativa con cui rafforza e amplia la propria offerta di servizi, nell’ottica di rendere ancora più qualificata e completa la propria missione di cura della persona fragile: nella struttura di Pizzighettone (ex Mazza) è operativa una nuova stanza Snoezelen (ambiente multisensoriale controllato). Realizzata con il co-finanziamento di Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona – Ente Filantropico, la stanza Snoezelen è un ulteriore tassello del progetto “La Qualità della vita e della cura in RSA: opportunità e risorsa per il territorio”.

L’iniziativa è parte integrante del percorso di evoluzione delle attività della Fondazione Vismara De Petri ETS il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone assistite e delle loro famiglie, rispondendo in modo sempre più mirato ai bisogni emergenti del territorio. È in questa direzione che si inserisce la realizzazione di uno spazio innovativo, pensato per integrare le terapie non farmacologiche e offrire nuove modalità di relazione e benessere.

La stanza Snoezelen è un ambiente ideato per la stimolazione sensoriale controllata: luci soffuse, suoni, colori, materiali tattili e profumi vengono modulati in base alle esigenze individuali, favorendo il rilassamento o, al contrario, una stimolazione attiva. Si tratta di un approccio che mette al centro la persona e la sua esperienza, valorizzando la dimensione sensoriale come canale privilegiato di comunicazione e cura. Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico degli utenti, in particolare delle persone con demenza, disturbi comportamentali e dello spettro autistico. L’utilizzo della stanza può contribuire a ridurre ansia, agitazione e comportamenti disfunzionali, contribuendo a promuovere il rilassamento, l’attenzione e la relazione. Accanto alla dimensione terapeutica, la Snoezelen room si configura anche come strumento educativo e inclusivo, capace di supportare percorsi personalizzati e promuovere esperienze positive per persone di tutte le età.

Un tema fondamentale riguarda la formazione: operatori, educatori e personale socio-sanitario sono stati coinvolti in percorsi dedicati per acquisire competenze specifiche sulla metodologia Snoezelen. Sono previsti, infatti, anche momenti formativi rivolti agli insegnanti e incontri informativi per caregiver e familiari, per diffondere conoscenze e buone pratiche sul territorio. In questo senso la figura dell’operatore è determinante per guidare l’esperienza, osservare i bisogni sensoriali e costruire interventi personalizzati, garantendo un ambiente sicuro e accogliente.

La stanza Snoezelen non è destinata esclusivamente agli ospiti della RSA, è una risorsa condivisa per il territorio, con un’attenzione specifica per i minori. Il progetto prevede la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pizzighettone che si svilupperà nel corso del 2026 e nei primi mesi del 2027, con percorsi dedicati ad alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Inoltre, saranno previste sessioni aperte alle famiglie e attività rivolte anche a persone anziane autosufficienti con finalità di prevenzione e benessere. Lo spazio sarà a disposizione di un’ampia platea di utenti: ospiti della RSA e del Centro Diurno Integrato, anziani seguiti a domicilio, persone con disturbi cognitivi e comportamentali, minori con disabilità psicosensoriali o dello spettro autistico, nonché insegnanti, caregiver e operatori dei servizi territoriali. “Con la nuova stanza Snoezelen, la Fondazione Vismara De Petri conferma il proprio impegno nel costruire risposte innovative e integrate ai bisogni di cura, rafforzando il legame con la comunità e promuovendo un modello sempre più aperto, inclusivo e orientato alla qualità della vita”, spiega Marco Milesi, direttore generale Fondazione Vismara De Petri ETS. “È in questa direzione che intendiamo continuare a investire, sviluppando iniziative capaci di coniugare innovazione, prossimità e attenzione concreta alle persone e alle loro famiglie”.

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