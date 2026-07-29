Drizzona, fa pulizia in giardino e trova una bomba della Seconda Guerra Mondiale

Una scoperta del tutto inattesa quella avvenuta nei giorni scorsi a Drizzona, dove una bomba a mano di fabbricazione americana risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata rinvenuta nel giardino di un’abitazione privata.

A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa che, mentre era impegnata in alcuni lavori di pulizia dell’area, si è imbattuta nell’ordigno. Immediata la segnalazione al Comune e alle autorità competenti.

Il sindaco Federica Ferrari ha quindi emanato un’ordinanza per disciplinare le operazioni di messa in sicurezza e brillamento, in programma nella mattinata di giovedì. Dalle 9.30 alle 10.30 (o comunque fino a conclusione delle operazioni di bonifica) sarà infatti istituita un’area di sicurezza con l’evacuazione dei residenti nel raggio di 70 metri dal luogo del ritrovamento. Il tempo necessario per consentire agli artificieri di trasferire l’ordigno in una zona idonea e procedere al brillamento.

L’intervento sarà eseguito dal 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. Durante le operazioni sarà inoltre sospesa la circolazione veicolare nell’area interessata. L’ordigno è stato classificato come di “limitate dimensioni, toccabile e rimovibile”, con un intervento definito di tipo “semplice”, secondo la valutazione degli specialisti.

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