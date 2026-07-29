Tentato colpo in via Pedone: ladro forza la porta della barberia, ma scatta l’allarme

Ancora un tentativo di effrazione in un negozio del centro di Cremona, ripreso questa volta delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio. È successo poco dopo l’una nella notte tra martedì e mercoledì, in un negozio di barbiere in via Gaspare Pedone.

Le immagini, forniteci dal titolare e che abbiamo oscurato, mostrano un ragazzo avvicinarsi con una spranga o un grimaldello e tentare velocemente di forzare la porta. Fortunatamente però nel negozio scatta il sistema d’allarme, da poco installato: oltre al suono insistente, inizia a diffondersi una nuvola di fumo. Il malvivente è dunque disincentivato a proseguire nel colpo e si allontana.

“È il secondo colpo in un mese”, ci racconta Demo, il titolare, che in giornata presenterà denuncia. “L’altra volta tuttavia il colpo era riuscito: i ladri avevano rubato soldi, tablet, e prodotti per capelli”. Da qui la decisione di installare un sistema di allarme, che questa volta ha funzionato ma che certo non risolve l’emergenza furti a Cremona.

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