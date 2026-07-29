Tentato colpo in via Pedone: ladro forza la porta della barberia, ma scatta l’allarme
Il nuovo sistema d’allarme, con sirena e fumogeno, lo ha costretto ad abbandonare il colpo. Per il titolare si tratta del secondo episodio in un mese
Ancora un tentativo di effrazione in un negozio del centro di Cremona, ripreso questa volta delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio. È successo poco dopo l’una nella notte tra martedì e mercoledì, in un negozio di barbiere in via Gaspare Pedone.
Le immagini, forniteci dal titolare e che abbiamo oscurato, mostrano un ragazzo avvicinarsi con una spranga o un grimaldello e tentare velocemente di forzare la porta. Fortunatamente però nel negozio scatta il sistema d’allarme, da poco installato: oltre al suono insistente, inizia a diffondersi una nuvola di fumo. Il malvivente è dunque disincentivato a proseguire nel colpo e si allontana.
“È il secondo colpo in un mese”, ci racconta Demo, il titolare, che in giornata presenterà denuncia. “L’altra volta tuttavia il colpo era riuscito: i ladri avevano rubato soldi, tablet, e prodotti per capelli”. Da qui la decisione di installare un sistema di allarme, che questa volta ha funzionato ma che certo non risolve l’emergenza furti a Cremona.