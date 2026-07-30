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Cremonese

Cremonese: a Ronzone seduta singola, poi pomeriggio con attività di gruppo

Barbieri nelle prossime ore effettuerà altri esami dopo l'infortunio alla caviglia rimediato contro il Cittadella. Domani doppia seduta di allenamento

Foto di gruppo per la Cremonese nel ritiro di Ronzone
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Seduta singola nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio, per la Cremonese, che si è allenata in mattinata svolgendo un lavoro di recupero dopo la partita amichevole di ieri contro il Cittadella.

A seguito di un inizio di attività in palestra la squadra si è spostata sul campo per svolgere un gioco tecnico e il lavoro atletico.

Barbieri nelle prossime ore effettuerà altri esami dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro il Cittadella. Solo dopo gli accertamenti strumentali sarà possibile capire l’entità del problema fisico e i conseguenti tempi di recupero.

Dopo una grigliata di gruppo a pranzo, i grigiorossi hanno trascorso il pomeriggio libero in compagnia, tra sfide a ping pong e giochi di società.

Domani doppia seduta di allenamento per i grigiorossi alle ore 10 e alle ore 17.

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