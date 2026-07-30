Cremonese
Cremonese, annullata l’amichevole contro l’Obermais-Maia Alta di mercoledì 5 agosto
Confermata invece l'amichevole dei grigiorossi contro il Lumezzane di sabato prossimo alle ore 16:00 al Campo Sportivo di Ronzone, con diretta su CR1 (canale 19)
La Cremonese ha comunicato che la partita amichevole con l’Obermais\Maia Alta in programma mercoledì 5 agosto non si terrà per ragioni organizzative. Al posto del test match è prevista una sessione di allenamento presso il Campo Sportivo di Ronzone in orario da definire.
Confermata invece l’amichevole dei grigiorossi contro il Lumezzane di sabato prossimo alle ore 16:00 al Campo Sportivo di Ronzone, con diretta su CR1 (canale 19)
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