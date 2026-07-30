Crotta d’Adda, bimbo di 9 anni perde la strada di casa: intervengono i carabinieri

Bambino di 9 anni perde l’orientamento durante un giro in bicicletta nella campagna di Crotta d’Adda e solo grazie all’intervento dei Carabinieri che lo mettono in contatto con il papà, bloccato a Cremona per lavoro, riesce a tornare a casa sano e salvo.

Il ragazzino era uscito mercoledì di casa e si era diretto verso Pizzighettone, ma ad un certo punto si era reso conto di non trovare più la strada del ritorno. Aveva con sé il cellulare, ma essendoci poco campo non riusciva a segnalare la propria posizione.

Era però riuscito a telefonare al padre che, comprensibilmente preoccupato, ha chiamato il 112 entrando in contatto con i Carabinieri. Questi hanno reso possibile una conversazione a tre durante la quale il bambino è stato rassicurato mentre nel contempo la pattuglia di Pizzighettone si dirigeva nella zona dove presumibilmente si era perso. Utilizzando le sirene dell’auto di servizio, i militari hanno chiesto al bambino se le sentisse avvicinarsi oppure no e così, tra una parola di conforto e qualche informazione utile per localizzarlo, sono riusciti a localizzarlo, a prenderlo in braccio e riconsegnarlo al papà nel frattempo arrivato da Cremona.

“La sensibilità di questi uomini – fa sapere il padre – non si è fermata lì. Dopo avermi affidato il bambino, l’ho riaccompagnato a casa ed sono dovuto rientrare subito al lavoro. Pochissimi istanti dopo, gli stessi Carabinieri hanno suonato al campanello di casa nostra: volevano sincerarsi di persona con mia moglie che il piccolo stesse bene e che fosse al sicuro tra le mura domestiche. Nel congedarsi, le hanno detto: “Rimaniamo a disposizione “.

​”In un Paese che spesso sembra andare a rotoli sul fronte della sicurezza le nostre forze dell’ordine e i Carabinieri in primis rimangono un baluardo fondamentale, di cui andare fieri. Purtroppo gesti ed episodi come questo trovano spazio quasi solo nelle cronache provinciali, mentre meriterebbero la stessa risonanza nazionale di altre notizie”.

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