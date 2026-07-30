Fisascat Cisl Asse del Po, Omar Bresciani eletto segretario generale

Il cremonese Omar Bresciani è il nuovo segretario generale della Fisascat Cisl Asse del Po. È stato eletto all’unanimità dai delegati riunitisi a Brescia lo scorso 29 luglio. Con lui entrano nella segreteria territoriale le mantovane Fabiana Forattini e Greta Montini.

Bresciani raccoglie il testimone da Carlo Ghisi, che ha guidato la categoria negli ultimi anni. La nuova segreteria proseguirà il lavoro di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi.

“Dialogo sociale, partecipazione e contrattazione sono le parole chiave alle quali mi ispirerò”, ha sottolineato Bresciani. “Una delle priorità sarà fermare il dumping contrattuale, cioè l’uso di accordi che prevedono stipendi più bassi, meno diritti e meno tutele. Sono i cosiddetti contratti pirata, che penalizzano i lavoratori e creano concorrenza sleale tra le imprese”.

Tra gli altri temi al centro dell’azione della Fisascat ci saranno i cambiamenti legati all’intelligenza artificiale, le condizioni di giovani, donne e lavoratori migranti e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Dobbiamo governare i cambiamenti senza restare fermi al passato”, ha aggiunto il nuovo segretario generale. “La Fisascat continuerà a stare accanto alle delegate, ai delegati e alle persone che ogni giorno meritano stipendi adeguati e condizioni di lavoro dignitose”.

Hanno assistito all’elezione di Bresciani anche Sara Mangone, segreteria generale Fisascat Cisl Lombardia, e Vincenzo Dell’Orefice, segretario generale Fisascat Cisl Nazionale.

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