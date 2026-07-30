Cronaca
Lavori terminati in via Massarotti e piazza Marconi. Via Ala Ponzone riapre entro il 4 agosto
Dopo l’intervento di Padania Acque per un nuovo allaccio alla rete fognaria, a partire da domani, venerdì 31 luglio, via Massarotti riaprirà al traffico con alcuni giorni di anticipo rispetto al previsto. Da oggi è poi riaperto il tratto di piazza Marconi che conduce al parcheggio sotterraneo dopo l’intervento – sempre di Padania Acque – per la riqualificazione e conversione dell’edicola non più utilizzata in una nuova Casa dell’Acqua.
Per quanto riguarda infine via Ala Ponzone, dove sabato 25 luglio si è registrata una fuga di gas, la circolazione riaprirà entro martedì 4 agosto.
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