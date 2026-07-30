Ultime News

30 Lug 2026 Alla Cascina Cambonino la storia di Sandokan attorno a un tavolo da cucina
30 Lug 2026 Piadena Drizzona, la bomba era una copia perfetta ma vuota: nessun brillamento
30 Lug 2026 Dal 1 settembre aumento in vista per i biglietti del bus del Trasporto Pubblico Locale
30 Lug 2026 Scontro frontale a Bagnolo Cremasco. Tra i feriti una 25enne con la figlia di 4 anni
30 Lug 2026 Europei di Varese, la Canottieri Bissolati in gara con Giacomo Gentili ed Elena Sali
Cronaca

Maquillage per i palazzi di piazza del Comune: ripristinati i coppi post nubfragio

Gli interventi sono stati programmati dopo la ricognizione effettuata con i droni e hanno riguardato anche la rimozione delle erbe infestanti dalle facciate

La pulizia della facciata di Loggia dei Militi
Fill-1

Il cuore monumentale di Cremona ha visto questa mattina alcuni lavori di manutenzione dei palazzi storici, anche in seguito al nubifragio di metà luglio che aveva causato lo spostamento di alcuni coppi da Palazzo Comunale e dalla Loggia dei Militi.

Sono stati quindi eseguiti lavori di pulizia delle grondaie dei due edifici, insieme al ripristino dei coppi che si erano spostati a causa del recente nubifragio.

Gli interventi sono stati programmati dopo la ricognizione effettuata con i droni.

Con l’utilizzo della gru sono inoltre state rimosse le erbe infestanti presenti sulle facciate, per garantire una migliore conservazione degli edifici e mantenerne il decoro.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...