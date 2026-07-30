Maquillage per i palazzi di piazza del Comune: ripristinati i coppi post nubfragio

Il cuore monumentale di Cremona ha visto questa mattina alcuni lavori di manutenzione dei palazzi storici, anche in seguito al nubifragio di metà luglio che aveva causato lo spostamento di alcuni coppi da Palazzo Comunale e dalla Loggia dei Militi.

Sono stati quindi eseguiti lavori di pulizia delle grondaie dei due edifici, insieme al ripristino dei coppi che si erano spostati a causa del recente nubifragio.

Gli interventi sono stati programmati dopo la ricognizione effettuata con i droni.

Con l’utilizzo della gru sono inoltre state rimosse le erbe infestanti presenti sulle facciate, per garantire una migliore conservazione degli edifici e mantenerne il decoro.

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