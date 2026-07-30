Oltre 14 milioni per lo sviluppo dei 10 Distretti del Commercio del Cremonese

Un progetto condiviso, che coinvolge per la prima volta tutti i dieci Distretti del Commercio della provincia di Cremona, con un investimento complessivo di oltre 14 milioni e 500 mila euro, di cui 1 milione di euro destinato direttamente alle imprese del commercio. Sono questi i numeri di “Distretti in Rete”, il progetto presentato nell’ambito della candidatura al Bando Distretti del Commercio 2026 di Regione Lombardia e coordinato da Confcommercio Provincia di Cremona.

Il progetto “Distretti in Rete” rappresenta una nuova strategia di sviluppo condivisa che mette in rete i dieci Distretti del Commercio della provincia di Cremona con l’obiettivo di trasformare la collaborazione tra territori in uno strumento stabile di crescita economica, valorizzazione territoriale e rafforzamento del commercio di prossimità.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le principali sfide che interessano il sistema commerciale – dalla desertificazione dei centri urbani alla competitività dei territori, dalla sicurezza alla transizione ecologica – non possano più essere affrontate esclusivamente alla scala del singolo Comune o Distretto, ma richiedano una programmazione coordinata di area vasta.

Confcommercio Provincia di Cremona ha coordinato l’intero percorso progettuale, affiancando i comuni nella definizione della strategia e nella predisposizione della candidatura. Il progetto introduce inoltre un modello stabile di governance provinciale attraverso l’istituzione del Tavolo di Lavoro dei Distretti, composto dai Comuni capofila dei Distretti del Commercio, dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, dalla Provincia di Cremona, da Confcommercio Provincia di Cremona e da Consorzio.IT.

Il Tavolo avrà il compito di condividere e coordinare lo sviluppo delle iniziative, favorire il confronto tra i territori e monitorare l’attuazione delle azioni trasversali. Il coordinamento operativo del Tavolo e dell’implementazione dei progetti comuni sarà affidato a Confcommercio Provincia di Cremona.

“Distretti in Rete” rappresenta l’evoluzione di un percorso di collaborazione già avviato con il precedente Bando Distretti del Commercio 2022-2024, dal quale sono nate progettualità condivise come Cultural Bike Experience e il successivo sviluppo di TerraFiume. Un’esperienza che ha dimostrato come il lavoro in rete consenta di ottenere risultati più efficaci e duraturi rispetto alle iniziative sviluppate singolarmente.

Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici principali.

La prima riguarda mobilità sostenibile, cicloturismo e promozione territoriale, attraverso il consolidamento del progetto TerraFiume, l’integrazione delle reti ciclabili provinciali e la costruzione di una destinazione turistica unitaria capace di valorizzare patrimonio culturale, paesaggio, commercio ed eccellenze enogastronomiche.

La seconda è dedicata alla sicurezza urbana, con il potenziamento della rete provinciale dei sistemi di videosorveglianza e dei varchi elettronici, finalizzato a migliorare la sicurezza di cittadini, imprese e visitatori e a fornire strumenti di analisi dei flussi per una pianificazione territoriale sempre più efficace.

La terza riguarda la sostenibilità ambientale, attraverso il rafforzamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili e la sperimentazione di modalità condivise di utilizzo del Fondo di Sostenibilità, con l’obiettivo di sostenere le economie locali e il commercio di prossimità.

Accanto a queste azioni, il progetto prevede un sistema condiviso di governance, comunicazione e coinvolgimento degli operatori economici, con un piano di comunicazione unitario, attività di formazione e animazione territoriale e strumenti permanenti di partecipazione delle imprese. L’obiettivo finale è consolidare una rete provinciale dei Distretti del Commercio capace di operare come un unico ecosistema territoriale, aumentando l’efficacia degli investimenti pubblici e costruendo una strategia di sviluppo condivisa e duratura.

Le dichiarazioni

Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona: “Questo progetto rappresenta un cambio di prospettiva importante. Per la prima volta tutti i dieci Distretti del Commercio della provincia di Cremona scelgono di affrontare insieme le grandi sfide del commercio di prossimità, costruendo una strategia condivisa che supera i confini dei singoli Comuni. Come Confcommercio abbiamo creduto fin dall’inizio nel valore della progettazione di area vasta e abbiamo messo a disposizione competenze, esperienza e capacità di coordinamento per costruire una proposta ambiziosa e concreta. Il milione di euro destinato direttamente alle imprese rappresenta un’opportunità significativa, ma ancora più importante è il metodo che questo progetto introduce: fare rete, condividere obiettivi e costruire una visione comune per rendere il territorio più attrattivo, competitivo e capace di sostenere il commercio locale nel lungo periodo.”

Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia: “La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia ha aderito con convinzione a questo progetto interdistrettuale, che rappresenta un importante esempio di collaborazione istituzionale e di visione condivisa per lo sviluppo del territorio. La rete che coinvolge i dieci Distretti del Commercio della provincia di Cremona, insieme alla Provincia di Cremona, a Consorzio.IT, a Confcommercio Provincia di Cremona e alla Camera di Commercio, costituisce un modello di collaborazione territoriale capace di mettere a sistema competenze, progettualità e risorse nell’interesse delle imprese e delle comunità locali. Il Bando di Regione Lombardia rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il commercio di prossimità e promuovere strategie condivise di sviluppo. In questa direzione si inserisce anche il bando promosso dalla Camera di Commercio a sostegno dei Distretti del Commercio dei territori di Cremona, Mantova e Pavia, quale ulteriore strumento concreto per accompagnare la crescita, la competitività e l’attrattività delle economie locali. Fare rete significa valorizzare le eccellenze del territorio e costruire, insieme, nuove opportunità di sviluppo per imprese e comunità.”

Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona. “Fin dall’inizio ho creduto in questa progettualità, perché nasce da un principio fondamentale: la collaborazione tra istituzioni, enti e soggetti che operano quotidianamente sul territorio. Il progetto interdistrettuale dei Distretti del Commercio rappresenta un esempio concreto di come, mettendo a sistema competenze, esperienze e obiettivi comuni, sia possibile costruire proposte di qualità da presentare a Regione Lombardia. Il valore aggiunto di questo percorso è proprio il lavoro di squadra. Anche come sindaco di un Comune direttamente coinvolto in questa progettualità, conosco il valore che i Distretti Diffusi del Commercio rappresentano per le nostre comunità: sono strumenti capaci di valorizzare i centri storici, migliorare i servizi e rendere più attrattivi i nostri paesi. I Distretti del Commercio hanno scelto di condividere una visione e di sviluppare insieme un progetto che supera i confini dei singoli Comuni, coinvolgendo i sindaci in un percorso di confronto e collaborazione che rafforza l’intero territorio provinciale. È una sinergia che vede lavorare fianco a fianco Consorzio.IT, la Provincia di Cremona, Confcommercio Provincia di Cremona e tutti gli enti coinvolti. L’auspicio è che Regione Lombardia riconosca la qualità del lavoro svolto e sostenga un progetto capace di offrire risposte concrete alle esigenze delle imprese e delle comunità locali.”

Bruno Garatti, amministratore delegato di Consorzio.IT.: “Questa collaborazione tra Consorzio.IT e Confcommercio Provincia di Cremona su scala provinciale dimostra come la sinergia tra enti locali e partner operativi possa fare davvero la differenza per lo sviluppo dei nostri territori. Come Consorzio.IT portiamo in questo progetto l’esperienza e i modelli già collaudati nel Cremasco: dal sistema integrato dei varchi per la sicurezza alle Comunità Energetiche Rinnovabili, passando per la valorizzazione del cicloturismo attraverso le reti ciclabili. Mettere queste competenze al servizio dei Distretti del Commercio significa offrire alle attività di vicinato strumenti concreti per essere più sicure, competitive e sostenibili.”

Composizione dei distretti

DUC CREMONA DUC CREMA DISTRETTO DIDù SORESINA (Capofila), SONCINO, ANNICCO, GENIVOLTA, TRIGOLO DISTRETTO TRA VILLE E CASCINE CASALBUTTANO ED UNITI (Capofila), BORDOLANO, CASTELVERDE, CORTE DE CORTESI CON CIGNONE, PERSICO DOSIMO, POZZAGLIO ED UNITI, ROBECCO D’OGLIO, CORTE DE FRATI, GRONTARDO, OLMENETA, SCANDOLARA RIPA D’OGLIO DISTRETTO TRA CASCINE E PIEVI SOSPIRO (Capofila), BONEMERSE, CELLA DATI, CICOGNOLO, MALAGNINO, PIEVE D’OLMI, STAGNO LOMBARDO, VESCOVATO, PESCAROLO ED UNITI, PIEVE SAN GIACOMO DISTRETTO TERRE CASALASCHE CASALMAGGIORE (Capofila), MOTTA BALUFFI, RIVAROLO DEL RE, SAN DANIELE PO, SCANDOLARA RAVARA, SPINEDA, MARTIGNANA PO, SAN MARTINO DEL LAGO, CINGIA DE BOTTI, GUSSOLA, CASTELDIDONE, TORRICELLA DEL PIZZO, SOLAROLO RAINERIO DISTRETTO TRA OGLIO E POSTUMIA PIADENA DRIZZONA (Capofila), ISOLA DOVARESE, TORRE DE PICENARDI, PESSINA CREMONESE, TORNATA, CALVATONE, VOLTIDO, SAN GIOVANNI IN CROCE DISTRETTO LE VIE DELL’ADDA PIZZIGHETTONE (Capofila), ACQUANEGRA CREMONESE, CROTTA D’ADDA, FORMIGARA, GOMBITO, GRUMELLO CREMONESE, SAN BASSANO DISTRETTO VISCONTEO PANDINO (Capofila), RIVOLTA D’ADDA, DOVERA, SPINO D’ADDA, AGNADELLO, MONTE CREMASCO, PALAZZO PIGNANO, CREMOSANO, TRESCORE CREMASCO, CAPRALBA, PIERANICA, QUINTANO, BAGNOLO CREMASCO, VAILATE, CASALETTO VAPRIO, VAIANO CREMASCO DISTRETTO FULCHERIA CASTELLEONE (Capofila), FIESCO, MADIGNANO, MONTODINE, MOSCAZZANO, RIPALTA ARPINA

Informazioni sul bando. Sono beneficiari diretti del bando: Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto del Commercio (Distretto Urbano del Commercio – DUC o Distretto Diffuso a Rilevanza Intercomunale – DID) iscritto nell’Elenco dei Distretti del Commercio.

Sono beneficiari indiretti, attraverso l’indizione di bandi per le imprese promossi dagli Enti locali con risorse proprie, le Micro, Piccole e Medie Imprese.

Link ai documenti del bando: https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/bando-favore-distretti-commercio-2026-RLO12026052348

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