Omaggio ad Aldo Protti: concerto del baritono Luca Salsi al Ponchielli

Venerdì 18 settembre, alle ore 20.30, il Teatro Ponchielli ospiterà il recital del baritono Luca Salsi, protagonista assoluto dei principali teatri d’opera del mondo e interprete di riferimento del repertorio verdiano, in una serata speciale dedicata alla memoria del grande baritono cremonese Aldo Protti, tra le figure più autorevoli della storia dell’opera italiana.

L’appuntamento assume un significato particolarmente simbolico: non solo riporta a Cremona uno dei più importanti interpreti della scena lirica contemporanea, ma rende omaggio a un artista che ha contribuito a scrivere una pagina fondamentale della tradizione musicale della città.

Il programma accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico, con musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Giordano, Ponchielli e Verdi, restituendo il filo ideale che unisce la grande scuola del canto italiano alle sue più alte espressioni contemporanee. Al pianoforte accompagnerà Luca Salsi il maestro Nelson Calzi, pianista di origine cremasca e raffinato interprete del repertorio lirico.

Il concerto rappresenta un evento di straordinario rilievo per la città e si inserisce nel percorso con cui il Teatro Ponchielli desidera valorizzare le personalità che hanno contribuito alla storia musicale di Cremona, accanto alla promozione dell’eccellenza artistica internazionale. Un impegno condiviso con il Comune, i Soci Fondatori e i Sostenitori della Fondazione, volto a consolidare il ruolo di Cremona come punto di riferimento nel panorama musicale italiano.

“Ricordare Aldo Protti attraverso la voce di Luca Salsi – afferma l’Assessore al turismo del Comune di Cremona Luca Burgazzi – significa mettere in dialogo due generazioni di interpreti e, insieme, la grande tradizione musicale della nostra città con la scena contemporanea. Protti ha portato il nome di Cremona sui più importanti palcoscenici internazionali e credo sia importante continuare a mantenerne viva la memoria attraverso la musica. La presenza di Luca Salsi al Ponchielli conferma inoltre la volontà di Cremona di valorizzare la propria storia e, allo stesso tempo, di guardare al presente e al futuro. È questo, per noi, il significato di essere Città della Musica”.

L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Cremona e di Assicurazioni Generali.

Alla serata sarà presente anche la famiglia Protti. “La famiglia Protti – si legge in una nota – accoglie con grande piacere l’iniziativa organizzata per commemorare la voce del baritono cremonese. Siamo contenti di poter ricordare Aldo Protti nel principale teatro cittadino, rinsaldando un rapporto di stima con l’intera città attraverso la figura di un cantante che ha rappresentato l’eccellenza di Cremona in tutto il mondo”.

I biglietti saranno in vendita on line sul circuito vivaticket da lunedì 3 agosto; sarà invece possibile acquistare i biglietti presso la Biglietteria del Teatro a partire da lunedì 24 agosto.

La biglietteria sarà aperta dal 24 al 31 agosto con orario continuato dalle 9.30 alle 13.30. Chiuso il sabato e la domenica.

Dal 1 settembre la biglietteria sarà aperta con il consueto orario lun. /ven. 10-18 e sab 10-13. Domenica Chiuso.

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