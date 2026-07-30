Piazze giovani in centro

Piazza Giovanni 23°, piazza Lodi e adesso anche l’edificio di via Radaelli che un tempo ospitava le stanze del vecchio ospedale. L’estate 2026 segna l’avvio nel concreto del più importante intervento di rigenerazione urbana previsto negli ultimi decenni nel centro di Cremona, con la consegna del cantiere per la realizzazione degli alloggi inseriti nel progetto Giovani In Centro.

Mentre nelle due piazze i lavori sono stati avviati da oltre un mese, con lo sbancamento delle aiuole centrali, il cantiere per il recupero dell’immobile di via Radaelli sta entrando nel vivo in questi giorni con l’ingresso dell’operatore che si è aggiudicato i lavori, il Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri e Marine e da Operazione Srl di Napoli che hanno proposto un ribasso del 35% sull’importo a base di gara, pari a oltre 6,7 milioni di euro.

Un cantiere che occuperà il cortile utilizzato come parcheggio dal personale degli uffici comunali dislocati tra piazza GIovanni 23° e via Colonnetti, per i quali l’amministrazione si è attivata per garantire soluzioni alternative. Qui verrà poi realizzato il collegamento pedonale tra le due piazze con nuove aree di verde pubblico.

In piazza Lodi intanto prosegue il ridisegno dell’aiuola centrale, per un importo di 351mila euro progettato dagli architetti Guido Chiari e Romano Ruggeri finalizzato ad evitare il più possibile isole di calore con la posa di nuove alberature autoctone, prato ornamentale e ridefinizione dei percorsi pedonali, veicolari e di parcheggio.

Resterà invariato il numero di posti destinati a parcheggio: attualmente sono 50 quelli a rotazione, affidati a Saba, oltre a tre per disabili e a 4 aree di carico scarico.

Complessivamente ammonta a 20 milioni di euro l’intervento su tutta l’area di GIovani in Centro, compresa la parte ancora non appaltata, dell’ex chiesa di San Francesco e dell’Asilo Martini

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