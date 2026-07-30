Premio bontà “Bittanti”: aperte le segnalazioni per riconoscere gesti di altruismo

Per iniziativa delle famiglie Bittanti e Antonioli è stato istituito un premio annuale di bontà intitolato alla memoria di “Lidia Bittanti”. L’Amministrazione Comunale, apprezzando il gesto e condividendone le finalità, si è fatta organo erogatore del premio per l’anno 2026 di 2.000,00 euro. I beneficiari del premio possono essere bambini o bambine, ragazzi o ragazze residenti in città o in uno dei Comuni della provincia di Cremona – compreso chi, pur non residente, vi svolga attività di studio o di lavoro – che si siano distinti per atti di bontà verso altre persone e che non abbiano compiuto 21 anni entro il 18 novembre 2026.

La commissione procederà all’assegnazione della somma messa a disposizione, da suddividersi in due premi da 1.000,00 euro ciascuno che verranno erogati mercoledì 18 novembre 2026. In caso di parziale o mancata assegnazione dei premi la commissione potrà decidere di assegnare una parte della somma disponibile ad associazioni o istituzioni che operano a favore dei minori, anche fuori dal territorio provinciale.

L’Amministrazione invita chiunque sia a conoscenza di atti di bontà che rispondono alle finalità del premio a segnalarli per lettera alla Commissione del premio di bontà “Lidia Bittanti”, entro le ore 12:00 di venerdì 30 ottobre 2026 presso l’Ufficio Gabinetto del Comune di Cremona (Piazza del Comune, 8).

Nelle segnalazioni, preferibilmente documentate, si dovranno indicare cognome, nome, età, professione, indirizzo della persona che ha compiuto l’atto di bontà (e se disponibile un contatto telefonico); da allegare poi una descrizione accurata del fatto o dei fatti con indicazione della data, del luogo e delle circostanze; e infine nome, cognome, indirizzo e contatto telefonico/mail di chi segnala. La Commissione non prenderà in esame le domande di sussidio e le auto segnalazioni.

L’Assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna dichiara: «Ogni anno, attraverso questo premio intitolato alla memoria di Lidia Bittanti, si rinnova l’impegno a riconoscere e valorizzare i gesti di solidarietà e altruismo compiuti dai più giovani. Contrariamente agli stereotipi che troppo spesso li descrivono come indifferenti, fragili o violenti, il nostro territorio è ricco di ragazzi e ragazze empatici, altruisti, sensibili verso gli altri e verso il mondo che li circonda, capaci di ispirare l’intera comunità. Invitiamo la cittadinanza a candidare quei giovani che, con i loro comportamenti, rappresentano questi valori».

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