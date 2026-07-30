Sport e benessere, al via “Circolo 65”: bando per promuovere l’attività fisica degli over 65

È aperto il bando del progetto “Circolo 65“, l’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, d’intesa con il Ministro della Salute e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, attraverso il Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con Sport e Salute.

L’obiettivo è favorire la diffusione della cultura del movimento tra le persone dai 65 ai 99 anni, promuovendo stili di vita sani e valorizzando l’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento del benessere fisico, psicologico e relazionale.

Il progetto sostiene Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) e Enti del Terzo Settore (ETS) di ambito sportivo, chiamati a presentare proposte dedicate alla pratica motoria preventiva e adattata per la popolazione over 65. L’iniziativa punta inoltre a favorire l’invecchiamento attivo e a creare occasioni di partecipazione e socializzazione, con ricadute positive sull’intera comunità anche attraverso attività intergenerazionali rivolte ai beneficiari, alle loro famiglie e alle diverse fasce d’età, con positive ricadute sul tessuto sociale.

Per quanto riguarda la fase di candidatura, a partire dalle ore 12.00 del 29 luglio 2026 e sino alle ore 16.00 del 18 settembre 2026, sarà possibile per le ASD/SSD/ETS di ambito sportivo attraverso la piattaforma dedicata, presentare la candidatura attraverso il seguente link: https://bandi.sportesalute.eu/.

Al fine di fornirvi informazioni di dettaglio del rispettivo Avviso, si invita a consultare la pagina dedicata al progetto, disponibile al seguente link: www.sportesalute.eu/circolo65.

Per eventuali richieste di chiarimento o approfondimento da parte delle ASD/SSD e degli ETS di ambito sportivo scrivere a: circolo65@sportesalute.eu.

Al fine di illustrare il progetto e rispondere ad eventuali quesiti relativi all’Avviso Pubblico e alla procedura di candidatura, il 3 settembre 2026 alle ore 16.00 si terrà un Webinar informativo dedicato.

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