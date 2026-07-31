Boschetto, il murale “Rusticae Originis” prende forma: quasi concluso il lavoro dei ragazzi

Manca ormai poco al completamento di “Rusticae Originis”, il nuovo murale che in questi giorni sta prendendo forma sulla parete di un edificio privato in via Crocile 21/23, nel quartiere Boschetto-Migliaro. L’opera, realizzata nell’ambito del progetto “Ci Sto? Affare Fatica!”, rappresenta uno dei risultati più visibili dell’iniziativa che punta a coinvolgere gli adolescenti nella cura e nella valorizzazione degli spazi urbani. Da lunedì 27 luglio dieci ragazzi tra i 14 e i 18 anni, affiancati da un tutor individuato dal Comitato di Quartiere Boschetto-Migliaro, dagli educatori della cooperativa sociale Cosper e dai volontari del progetto, stanno lavorando insieme alla realizzazione del murale, ormai nelle sue fasi finali.

L’opera è dedicata alle radici rurali del quartiere e al suo storico legame con il paesaggio agricolo che lo circonda. Il tema grafico, proposto dal Comitato di Quartiere, richiama infatti gli elementi della campagna cremonese, trasformando una parete in un punto di riferimento artistico e identitario per la zona. Il progetto ha ricevuto il via libera della Giunta comunale con la delibera approvata il 22 luglio, che ha individuato ufficialmente il muro di via Crocile come nuovo “Spazio d’Arte”. L’intervento ha inoltre ottenuto il parere favorevole della Commissione Paesaggio e l’autorizzazione del proprietario dell’immobile.

Oltre al valore estetico, l’iniziativa ha un importante significato educativo. “Ci Sto? Affare Fatica!”, promosso e coordinato dalla cooperativa sociale Cosper insieme al Comune di Cremona, coinvolge infatti gli adolescenti in attività pratiche di manutenzione, riqualificazione e abbellimento della città, favorendo il lavoro di squadra, il senso civico e il rispetto dei beni comuni. Con il murale ormai quasi ultimato, il quartiere Boschetto-Migliaro si prepara così ad accogliere un’opera destinata a diventare un nuovo simbolo del territorio, nata dall’impegno dei giovani e dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

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