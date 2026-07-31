Cremo, la nuova maglia con strisce zigzag combina tradizione e modernità

La Cremonese saluta le classiche strisce verticali e abbraccia quelle zigzag nella casalinga per la stagione 2026/2027. A svelarlo è la stessa società grigiorossa motivando una scelta audace che “esalta la tradizione dei colori Grigio Rossi, raccontando con uno stile rivisitato e moderno questo binomio unico nel suo genere che da oltre un secolo accompagna e rappresenta il club su tutti i campi d’Italia e non solo. Un’identità unica, salda, irrinunciabile e nello stesso tempo in continua evoluzione”.

La divisa è realizzata ancora una volta dallo storico sponsor tecnico Acerbis e ideata dal designer cremonese Carlo Enrico Bonvicini. Nel video promozionale di lancio, la divisa prende vita tra Piazza Duomo e Cortile Federico II, luoghi iconici nel cuore della città. I contenuti video sono prodotti dall’agenzia SocialIdea con il coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi del settore giovanile grigiorosso, testimonial di un legame capace di unire intere generazioni.

Il design introduce eleganti rifiniture in grigio antracite nel colletto aperto, negli inserti in costina al fondo manica, nei pantaloncini e nei calzettoni, creando un raffinato equilibrio cromatico che valorizza l’identità della Cremo. Tra le altre novità il nuovo colletto aperto senza bottoni conferisce un’estetica moderna, ricercata e dal richiamo vintage, mentre il bordo manica esterno, anch’esso grigiorosso, aggiunge un ulteriore richiamo alla tradizione. Il retro collo è impreziosito dalla personalizzazione 1903, anno di fondazione di uno dei club più antichi del panorama sportivo nazionale.

La nuova maglia home è già disponibile da US Cremonese Store di via Solferino 36 a Cremona e sullo store online ufficiale store.uscremonese.it.

Disponibile poi una speciale promo per gli abbonati alla stagione 2026-27 che potranno usufruire di uno sconto del 10% esclusivamente nel punto vendita grigiorosso anche per l’acquisto della nuova maglia Home.

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