Cremona Summer Festival: il 2 agosto concerto lirico degli allievi di Nadiya Petrenko

Il Cremona Summer Festival 2026, promosso dalla Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia, prosegue con un appuntamento tradizionale della rassegna: domenica 2 agosto, alle ore 21.00, il Cortile Federico II ospiterà il concerto lirico degli allievi della Scuola di canto lirico della Società Filodrammatica Cremonese, diretta dal mezzosoprano Nadiya Petrenko, all’interno della sezione Cremona Opera Festival.

Il programma proporrà arie e duetti tratti dal grande repertorio operistico italiano ed europeo, con pagine di Ponchielli, Puccini, Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti, Gluck, Dvořák, Cilea, Flotow e Mozart.

Gli artisti sul palco

Ahava Noham Katzin, soprano

Anastassia Karaieva, soprano

Kseniia Overko, soprano

Tetiana Petriv, soprano

Iolanda Galtelli, mezzosoprano

Nadiya Petrenko, mezzosoprano

Marco Luccini, tenore

Alberto Spadarotto, baritono

Alessandro Yague, basso

Al pianoforte: Marco Brunelli

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il Festival, promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass – A Place to play” e realizzato in collaborazione con i Comuni di Crema e di Cremona, ha il patrocinio della Provincia di Cremona, oltre al supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club – Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato Imprese, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

Programma

Prima parte

A. Ponchielli – “Voce di donna” (La Gioconda). N. Petrenko.

A. Ponchielli – “O monumento” (La Gioconda). A. Spadarotto.

A. Ponchielli – “Suicidio” (La Gioconda). K. Overko.

A. Ponchielli – “Sì, morir ella de’” (La Gioconda). A. Yague.

A. Ponchielli – “È un anatema”, duetto (La Gioconda). K. Overko, N. Petrenko.

A. Ponchielli – “Cielo e mar” (La Gioconda). M. Luccini.

G. Puccini – “Un bel dì vedremo” (Madama Butterfly). T. Petriv.

G. Puccini – “Duetto dei fiori” (Madama Butterfly). T. Petriv, N. Petrenko.

G. Puccini – “Quando men vo” (La Bohème). A. Karaieva.

C.W. Gluck – “Che farò senza Euridice” (Orfeo ed Euridice). I. Galtelli.

G. Verdi – “Egli non riede ancora” (Il Corsaro). A.N. Katzin.

V. Bellini – “Ah, non credea mirarti” (La Sonnambula). A. Karaieva.

Seconda parte

G. Verdi – “Pace, mio Dio” (La Forza del Destino). T. Petriv.

F. Flotow – “Esser mesto il mio cor non sapria” (Marta). I. Galtelli.

A. Dvořák – “Song to the Moon” (Rusalka). A.N. Katzin.

F. Cilea – “È la solita storia del pastore” (L’Arlesiana). M. Luccini.

G. Verdi – “D’amor sull’ali rosee” (Il Trovatore). K. Overko.

G. Rossini – “Le femmine d’Italia” (L’Italiana in Algeri). A. Spadarotto.

G. Rossini – “Oh, che muso” (L’Italiana in Algeri). N. Petrenko, A. Yague.

W.A. Mozart – “Là ci darem la mano” (Don Giovanni). A.N. Katzin, A. Spadarotto.

V. Bellini – “Vi ravviso, o luoghi ameni” (La Sonnambula). A. Yague.

G. Donizetti – “Quanto amore” (L’Elisir d’amore). A. Karaieva, A. Spadarotto.

Il Cremona Summer Festival 2026 prosegue fino al 27 settembre con concerti, masterclass e gli appuntamenti del Cremona Opera Festival.

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