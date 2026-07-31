Cremonese in lutto, addio a Gianfranco Cassago: fu grigiorosso per sei stagioni

La Cremonese piange la scomparsa dell’ex difensore Gianfranco Cassago, che vestì la maglia grigiorossa per sei stagioni negli anni ’70. Il club ha voluto ricordarlo con un messaggio ufficiale. Queste le parole della società:

“E’ con profondo dolore che U.S. Cremonese apprende la notizia della scomparsa dell’ex grigiorosso Gianfranco Cassago. Ai familiari vanno le più sentite condoglianze della proprietà e del club grigiorosso.”

Nato a Castrezzato (BS) l’8/3/1954, Gianfranco “Pacio” Cassago ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’Atalanta. Arrivato a Cremona nel 1973, alla vigilia del campionato di serie C 1973/74 che per la prima volta vedeva la squadra allenata da Titta Rota confrontarsi nel girone B. Con la Cremonese ha disputato sei stagioni, vestendo il grigiorosso in 181 occasioni realizzando 11 reti.

Con la squadra guidata da Titta Rota ha conseguito la promozione in serie B nel 1976/77, collezionando nella stagione successiva 36 presenze e 2 gol fra i cadetti. Terzino sinistro grintoso e determinato, è stato un idolo della tifoseria grigiorossa per la sua decisione negli interventi e la sua indole a non mollare mai. Grigiorosso anche nel campionato in C1 1978/79 con la squadra guidata prima da Galeone e poi da Fortini, è poi passato all’Ancona per finire la sua carriera fra i professionisti all’Ospitaletto in C2.

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