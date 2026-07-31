Mamme e bebè d’estate, consigli utili e falsi miti in 14 video dell’Asst

La prima estate con un neonato non è mai un’estate qualunque. Ancora di più durante ondate di calore come quelle che stiamo vivendo. Le alte temperature, le prime uscite, i nuovi ritmi e le attenzioni che richiede un bambino piccolo trasformano anche i gesti più semplici in una fonte di dubbi. È troppo caldo per uscire? L’aria condizionata fa male? Serve dare l’acqua oltre al latte? Si può andare al mare? E come affrontare il rientro a casa dopo il parto?

Per offrire risposte semplici, autorevoli e basate sulle evidenze, ASST di Cremona lancia “La prima estate”, una nuova rubrica video che prenderà il via sabato 1° agosto. Per tutto il mese saranno pubblicati quattordici brevi video sui canali social istituzionali, realizzati dall’ufficio Comunicazione e relazioni esterne insieme ai professionisti di Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia e Pediatria.

L’IDEA NASCE DALL’ASCOLTO DELLE MAMME

“La salute si costruisce anche attraverso una corretta informazione. Con La prima estate abbiamo voluto trasformare le domande che i nostri professionisti raccolgono ogni giorno nei reparti e negli ambulatori in un patrimonio di conoscenze accessibile a tutte le famiglie.

Ogni anno all’Ospedale di Cremona nascono più di mille bambini: questo significa accompagnare ogni giorno centinaia di mamme e papà in una fase nuova della loro vita, fatta di emozioni ma anche di dubbi.

In un periodo caratterizzato da ondate di calore sempre più intense, mettere a disposizione indicazioni semplici, pratiche e basate sulle evidenze significa fare prevenzione e aiutare le famiglie ad affrontare con maggiore consapevolezza e serenità uno dei momenti più delicati per una famiglia”, sottolinea Ezio Belleri, Direttore Generale di ASST Cremona.

FALSI MITI E LUOGHI COMUNI

Ogni video, prende spunto da una domanda reale, da dubbi che possono sembrare banali, ma che riguardano comportamenti importanti per la salute e il benessere della mamma e del bambino, soprattutto durante le giornate più calde.

Come utilizzare correttamente l’aria condizionata senza esporre il neonato a sbalzi di temperatura? Come riconoscere i segnali della disidratazione? È davvero utile coprire la carrozzina con un telo? Quando si può fare il primo bagno al mare dopo il parto? Come affrontare i primi viaggi con un bambino piccolo?

La rubrica affronterà anche alcuni luoghi comuni legati alla maternità e alla prima infanzia: l’idea che una brava mamma debba fare tutto da sola, che il caldo renda più semplice il periodo dopo il parto o che alcune abitudini, tramandate nel tempo, siano sempre le più sicure. L’obiettivo è offrire alle famiglie un punto di riferimento affidabile, sfatare falsi miti e trasformare ogni risposta in un suggerimento concreto da mettere subito in pratica.

IN PAROLE SEMPLICI

“Spesso si pensa che, quando si parla di salute, si debba usare un linguaggio serio e formale. Noi abbiamo scelto di fare il contrario. Abbiamo portato i professionisti fuori dagli schemi, tra una spiaggia, un aereo e un grande sole, perché un messaggio semplice arriva più lontano. La semplicità non toglie autorevolezza: rende le informazioni più vicine alle persone e più facili da ricordare. E se un consiglio resta impresso, è probabile che diventi un gesto concreto nella vita di tutti i giorni” spiega Stefania Mattioli (responsabile della Comunicazione di ASST Cremona).

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