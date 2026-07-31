Minaccia con una pistola soft air il tecnico del gas: 43enne denunciato dalla polizia

Lo scorso 29 luglio gli agenti della Questura hanno denunciato un italiano di 43 anni, con precedenti penali per reati contro la persona, con le accuse di aver minacciato un incaricato di pubblico servizio e di porto di oggetti atti ad offendere.

L’intervento degli uomini della Squadra Mobile è scattato in seguito alla segnalazione di un addetto alla sospensione della fornitura di gas per morosità presso un immobile nella periferia di Cremona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante le operazioni di distacco, il 43enne, una volta arrivato sul posto, ha minacciato il tecnico mostrando il calcio di una pistola nascosta nella cintura dei pantaloni. A quel punto il dipendente, spaventato, ha interrotto immediatamente l’intervento, allontanandosi dall’abitazione e chiamando la polizia.

Quando è stato rintracciato, il 43enne ha spontaneamente consegnato agli agenti una pistola soft air che aveva utilizzato per intimorire il tecnico del gas, e un bastone telescopico in acciaio detenuto illegalmente all’interno della propria autovettura.

Nei confronti dell’uomo è stato anche adottato un “Avviso Orale” da parte del questore di Cremona.

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