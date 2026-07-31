Renato Ancorotti è il nuovo presidente del Conservatorio Monteverdi

Renato Ancorotti è stato nominato alla presidenza del conservatorio Caudio Monteverdi. La nomina è arrivata dal Ministro dell’Università e Ricerca Annamaria Bernini.

Ancorotti, cremasco, senatore di Fratelli d’Italia è stato fra i promotori del riconoscimento del Festival Monteverdi quale evento di valenza internazionale, succede al musicologo Pietro Zappalà.

“Sono onorato – commenta Ancorotti – tutto quello che potevo fare l’ho sempre dimostrato, appunto come avvenuto per il festival Monteverdi, che ha ricevuto un milione strutturale all’anno per cui può proseguire con tranquillità anche nel futuro essendo diventato un contributo strutturale.

“Cercherò di fare tutto il possibile per il conservatorio, la nomina rappresenta un anche un grande onere, come ogni carica e ogni responsabilità”. Per il futuro, “mi aspetto che il conservatorio cresca come merita. Non interverrò nelle scelte tecniche, io non sono un musicologo per cui mi affido totalmente alla meravigliosa gestione che è stata fatta fino ad oggi. Il mio compito sarà quello di riuscire attraverso le istituzioni, a proiettare il conservatorio verso il futuro”.

Cremona città della musica e dell’agroalimentare: “Sono le caratteristiche della nostra provincia su cui bisogna investire e su cui bisogna lavorare tutti insieme, perché ricordo che anche l’impegno sul Monteverdi Festival non è stato solo mio, ma anche della senatrice Malpezzi (Pd) e questo ha dimostrato che anche con diverse visioni politiche si può lavorare bene per il bene del territorio”.

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