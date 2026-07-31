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Cronaca

Trovate in possesso di monili di valore: due pregiudicate nei guai per ricettazione

Oltre alla denuncia, nei confronti delle due donne, italiane di 69 e 47 anni, sono scattate le duplici misure di prevenzione del “Foglio di Via” e dell’”Avviso Orale”

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Due donne fermate dalla polizia sono state denunciate per ricettazione in quanto trovate in possesso di monili di valore, molto probabilmente bottino di precedenti furti. E’ successo ieri pomeriggio durante i servizi di controllo del territorio.

Le Volanti hanno fermato un’auto in una zona vicino al centro. A bordo c’erano due italiane di 69 e 47 anni, entrambe con numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio e possesso di strumenti atti allo scasso. Tutti gli oggetti trovati sono stati posti sotto sequestro. Visti i numerosi precedenti penali, sono state anche adottate le duplici misure di prevenzione del “Foglio di Via” e dell’”Avviso Orale”.

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