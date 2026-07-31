Cronaca
Trovate in possesso di monili di valore: due pregiudicate nei guai per ricettazione
Oltre alla denuncia, nei confronti delle due donne, italiane di 69 e 47 anni, sono scattate le duplici misure di prevenzione del “Foglio di Via” e dell’”Avviso Orale”
Due donne fermate dalla polizia sono state denunciate per ricettazione in quanto trovate in possesso di monili di valore, molto probabilmente bottino di precedenti furti. E’ successo ieri pomeriggio durante i servizi di controllo del territorio.
Le Volanti hanno fermato un’auto in una zona vicino al centro. A bordo c’erano due italiane di 69 e 47 anni, entrambe con numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio e possesso di strumenti atti allo scasso. Tutti gli oggetti trovati sono stati posti sotto sequestro. Visti i numerosi precedenti penali, sono state anche adottate le duplici misure di prevenzione del “Foglio di Via” e dell’”Avviso Orale”.
© Riproduzione riservata